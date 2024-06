Temptation Island: fioccano segnalazioni su Tony e Jenny, cosa si è scoperto

Temptation Island non è ancora iniziato e già fioccano le prime segnalazioni. Le coppie annunciate sono già finite nel mirino dei ben informati. Il reality show dei sentimenti della casa di produzione Fascino di Maria De Filippi è ormai in partenza ma ecco arrivare già i primi problemi. Una coppia è finita al centro dell’attenzione mediatica. Dopo aver conosciuto Siria e Matteo, i quali sono una coppia da ben 7 anni, il pubblico ha fatto la conoscenza di Jenny e Tony. Proprio questi ultimi sono finiti al centro delle segnalazioni. La coppia sta facendo discutere i fan di Temptation Island che andrà in onda in prima serata per sei puntate a fine giugno sui teleschermi di Canale 5.

Temptation Island, Jenny e Tony si sarebbero già lasciati lo scorso anno

Stando alla presentazione ufficiale Jenny e Tony sono fidanzati da maggio 2019. La ragazza ha rivelato di aver chiamato Temptation Island a causa del compagno che è sempre circondato da belle donne visto che è un deejay. Jenny inoltre ha raccontato di aver visto alcuni commenti spinti nella chat del fidanzato. Una coppia che ha destato la curiosità del pubblico che si sono concentrati sulla loro storia, tanto da giungere alcune segnalazioni a proposito. Deianira Marzano ha rivelato che Tony scriverebbe a molte ragazze sui social, tanto che lo scorso anno si sarebbe lasciato con Jenny. Deianira Marzano inoltre ha scoperto che Jenny ha fatto la corteggiatrice di Uomini e Donne.