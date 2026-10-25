La Promessa si allunga su Rete 4: arriva una bella notizia per i fans

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La Promessa è tra le soap opera più amate dal pubblico italiano. Ogni giorno, le vicende ambientate nel marchesato de Lujan sono viste da oltre un milione e mezzo di telespettatori, confermandosi un grande successo delle reti Mediaset. Un trionfo che avviene anche in Spagna, dove va in onda da ormai diverso tempo. Proprio dalla terra iberica è arrivata una notizia che siamo sicuri farà felici tutti i fans dello sceneggiato in costume. Alcuni noti portali hanno annunciato che La Promessa è stata rinnovata per una sesta stagione dopo gli ottimi ascolti registrati dalla quinta che è attualmente trasmessa su La 1.

La Promessa rinnovata per una sesta stagione: si allunga la messa in onda in Italia

La Promessa è stata rinnovata per una sesta stagione in Spagna. La soap opera allungherà la propria messa in onda di ancora tanti mesi dopo aver ottenuto grande riscontro di pubblico. Per questo motivo, i fans italiani potranno dormire sogni tranquilli poiché le vicende di Curro e Manuel li faranno compagnia ancora per molti anni. Una bella notizia per i telespettatori, che erano apparsi un po’ delusi dopo la decisione di Mediaset di cancellare gli appuntamenti serali della soap opera.

Curro e Angela de La Promessa (Screen Mediaset Infinity)