Far Away ritorno anticipato su Canale 5? Tutto quello che sappiamo

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Il ritorno di Far Away in televisione potrebbe essere molto vicino. La serie tv ha ottenuto un clamoroso successo di ascolti in estate quando è stata trasmessa al posto di Uomini e donne. La storia d’amore tra Cihan e Alya ha registrato oltre 2 milioni di telespettatori, confermando una vera e propria rivelazione del palinsesto. Di qui, la decisione di Mediaset di annunciare il ritorno della serie tv su Canale 5. Con un video pubblicato dalla pagina Instagram di Verissimo, Piersilvio Berlusconi ha confermato l’arrivo della seconda stagione di Far Away in Italia. Una novità che ha scatenato i fans ma soprattutto quando sulla rete ammiraglia Mediaset è stato trasmesso il primo promo della nuova edizione.

Canale 5 trasmette il promo della seconda stagione di Far Away

Canale 5 ha mandato in onda il primo promo della seconda stagione di Far Away. Al momento, la rete gestita da Piersilvio Berlusconi non ha rivelato la data di messa in onda anche se quel prossimamente apparso sulla pubblicità potrebbe presagire un ritorno in tempi brevi. Non è da escludere che la storia di Cihan e Alya prenda il posto di Tutto per la mia famiglia in prime serata dove sta faticando con gli ascolti oppure sostituisca Racconto di una notte, che si appresta a chiudere i battenti con un finale di stagione denso di colpi di scena. Non resta che attendere per vedere cosa deciderà di fare Mediaset.

Kaya di Far Away (Screen Mediaset Infinity)