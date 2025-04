Jessica Morlacchi imbarazzata a Pomeriggio 5: cosa è successo?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Jessica Morlacchi sta vivendo una fase di grande entusiasmo dopo aver conquistato la vittoria nell’ultima edizione del Grande Fratello. Forte del successo ottenuto, la cantante è tornata a concentrarsi sulla musica, senza però rinunciare alla visibilità offerta dalla televisione. Tra le varie ospitate, di recente è apparsa anche a Pomeriggio 5, nel salotto di Myrta Merlino, dove si è trovata protagonista di un momento piuttosto scomodo. Durante la trasmissione, infatti, si è riacceso il tema dei sentimenti nati tra le mura della Casa, e in particolare è emerso il legame, tanto chiacchierato quanto discusso, con Luca Calvani. Una situazione che ha inevitabilmente messo Jessica in imbarazzo e che ha animato il confronto in studio.

Jessica Morlacchi: l’imbarazzo a Pomeriggio 5

Jessica Morlacchi ha chiuso in bellezza l’ultima edizione del Grande Fratello, conquistando la vittoria e l’affetto del pubblico. Dopo l’esperienza nella Casa, per lei si è aperta una nuova fase: da un lato il ritorno alla musica, supportata da una rinnovata fanbase, dall’altro la presenza costante nei programmi Mediaset. Tra le sue ultime apparizioni c’è anche quella a Pomeriggio 5, il talk condotto da Myrta Merlino che, come confermato da Alfonso Signorini, sarà presente anche nella prossima stagione televisiva, mettendo a tacere le recenti voci di cambiamento. Durante la puntata, si è discusso di amore e dei cambiamenti che esso può portare nella vita di una persona. Jessica, in modo molto spontaneo, ha confessato di sentirsi più fragile quando si lascia coinvolgere dai sentimenti, sottolineando quanto sia umano perdere un po’ di solidità di fronte all’innamoramento. A quel punto, l’opinionista Patrizia Groppelli ha colto l’occasione per lanciare una frecciatina, ricordando all’ex gieffina la simpatia che aveva manifestato nella Casa nei confronti di Luca Calvani. Groppelli ha suggerito che Jessica, più che equilibrata, si fosse lasciata trasportare dai sentimenti, pur sapendo della situazione sentimentale di Calvani. Ma la replica della cantante non si è fatta attendere. Dopo aver condiviso il suo pensiero sull’amore e su come possa renderci più vulnerabili, Jessica Morlacchi si è trovata spiazzata da un intervento inatteso. Patrizia Groppelli, senza troppi giri di parole, ha riportato alla memoria la simpatia che Jessica aveva mostrato nei confronti di Luca Calvani durante il Grande Fratello, un argomento delicato che ha immediatamente messo a disagio la cantante. Di fronte al suo evidente imbarazzo, è stata Marina La Rosa a correre in suo aiuto: l’ex gieffina ha preso la parola per sottolineare che i sentimenti non seguono regole rigide e che l’orientamento sessuale non sempre è un limite quando si parla di cuore. Morlacchi ha dichiarato: “Non volevo parlare di questa cosa, ma ricordiamoci che Luca è stato con una compagna e ha avuto una figlia”. Nonostante il tentativo di alleggerire i toni, Patrizia Groppelli non ha mostrato particolare indulgenza verso Jessica Morlacchi. L’opinionista ha rincarato la dose, sottolineando che Luca Calvani non solo è apertamente omosessuale, ma è anche sposato. Secondo la Groppelli, dunque, l’avvicinamento emotivo di Jessica sarebbe stato comunque fuori luogo, dal momento che, a suo dire, l’innamoramento è qualcosa che si può evitare scegliendo con lucidità. Mentre Marina La Rosa tentava ancora una volta di difendere la cantante, invitando a non giudicare i sentimenti altrui, è intervenuta Myrta Merlino. La conduttrice ha preferito chiudere rapidamente il discorso, forse nel tentativo di evitare ulteriori imbarazzi o polemiche in diretta.