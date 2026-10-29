Piazzapulita, anticipazioni 29 ottobre: ospiti, caso Youssef Siher e il voto in Israele da Corrado Formigli

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Nuovo appuntamento con Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli in prima serata su La7. La puntata di giovedì 29 ottobre tornerà ad affrontare alcuni dei temi più dibattuti dell’attualità nazionale e internazionale, tra politica, cronaca e questioni sociali che continuano a dividere l’opinione pubblica.

Dalle conseguenze delle elezioni in Israele alle polemiche sulla gestione delle proteste nelle piazze italiane, passando per il caso Youssef Siher, il talk proporrà analisi, testimonianze e confronti tra ospiti provenienti da mondi diversi. Cosa cambierà in Israele dopo il voto? Quali interrogativi restano aperti sul caso Youssef Siher? E chi saranno gli ospiti chiamati a confrontarsi nello studio di Corrado Formigli?

Piazzapulita, focus sulle elezioni in Israele e sul futuro di Netanyahu

Uno dei temi centrali della puntata riguarderà gli sviluppi politici in Israele dopo il recente appuntamento elettorale.

Lo studio di Piazzapulita analizzerà i nuovi equilibri emersi dal voto e le prospettive del Paese, cercando di capire quale potrà essere il futuro politico di Benjamin Netanyahu e quali conseguenze potrebbero avere i risultati delle urne sullo scenario internazionale.

Attraverso il contributo degli ospiti e degli approfondimenti giornalistici, il programma proverà a leggere uno dei dossier più delicati della politica mondiale.

Piazzapulita, il caso Youssef Siher e il dibattito sulle proteste

Ampio spazio sarà dedicato anche alla vicenda di Youssef Siher, tema che continua ad alimentare il confronto politico e mediatico.

La trasmissione si occuperà delle polemiche nate dopo il suo arresto e la successiva scarcerazione, approfondendo le accuse contestate e il dibattito che ne è derivato.

L’attenzione si sposterà inoltre sulle recenti proteste che hanno attraversato diverse città italiane. Corrado Formigli e i suoi ospiti si confronteranno sulle modalità con cui le manifestazioni sono state gestite e sulle tensioni che si sono registrate durante alcuni cortei.

Gli ospiti della puntata di Piazzapulita del 29 ottobre

Per affrontare i temi della serata, Corrado Formigli accoglierà numerosi ospiti in studio. Tra i nomi annunciati figurano la storica Anna Foa, lo scrittore Antonio Scurati, Michele Serra, il giornalista Andrea Scanzi, il direttore di Domani Emiliano Fittipaldi, il direttore de Il Secolo d’Italia Italo Bocchino, la saggista Paola Caridi, la giornalista Serena Bortone e la giornalista Simona Ravizza.

Nel corso della puntata torneranno inoltre gli interventi e i racconti di Stefano Massini, presenza ormai abituale del programma.

Con temi che spaziano dalla politica internazionale alla cronaca italiana, passando per sicurezza e proteste sociali, la nuova puntata di Piazzapulita si prepara a offrire una serata ricca di analisi e confronto su alcuni degli argomenti più discussi del momento.