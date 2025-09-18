[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA): il 25 settembre il secondo incontro partecipativo

L’Amministrazione Comunale di Manfredonia informa che giovedì 25 settembre si terrà il secondo incontro pubblico dedicato alla fase di partecipazione per la redazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA).

L’appuntamento rappresenta un ulteriore momento di ascolto, confronto e condivisione con cittadini, associazioni, professionisti e tutte le realtà sensibili al tema dell’accessibilità universale.

L’obiettivo è costruire insieme un piano realmente efficace, inclusivo e rispondente alle esigenze della nostra comunità, al fine di realizzare una città più accessibile, più giusta e solidale con spazi e luoghi pubblici più sicuri e fruibili.

L’incontro si svolgerà giovedì 25 settembre, alle ore 16:30, presso l’aula consiliare .

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Avv. Giovanni Mansueto

Assessore alla Pianificazione e Rigenerazione Urbana