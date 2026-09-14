Physical Italia, Pietro Checchi è la rivelazione di Netflix

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Pietro Checchi sorprende tutti a Physical Italia: da 100 a 1, il nuovo reality di Netflix dedicato alla competizione fisica. Il giovane creator e attore, infatti, è riuscito a superare le prime prove dell’impegnativa competizione, un risultato tutt’altro che scontato, considerando la presenza di numerosi campioni dello sport nel cast. Checchi non arriva infatti da una carriera olimpica, ma dal mondo dei social, della recitazione e dell’allenamento. Il suo profilo lo ha reso uno degli autentici outsider della prima edizione italiana del format; dopo i primi tre episodi, però, il suo nome è ancora presente tra quelli dei concorrenti rimasti in gara. Da cento partecipanti iniziali, il gruppo si è infatti ridotto a soli quaranta concorrenti. Tra gli eliminati figurano nomi pesantissimi come Federica Pellegrini, Jury Chechi, Tania Cagnotto ed Elisabetta Canalis. Checchi, al contrario, ha superato le prime sfide nell’arena del Lingotto di Torino e continua il suo percorso. La sua avventura dimostra così che a Physical Italia fama e medaglie non bastano: bisogna davvero resistere.

Pietro Checchi sorprende: è tra i 40 rimasti

Classe 2002, Pietro Checchi è conosciuto soprattutto per la sua attività sui social, ma negli ultimi anni ha iniziato a dedicarsi anche alla recitazione. In Physical Italia rappresenta quindi uno dei concorrenti più lontani dal classico profilo del campione sportivo. Il risultato ottenuto nelle prime tre puntate è però significativo: Checchi è ancora in gara mentre molti dei grandi nomi dello sport sono già stati eliminati. La competizione ora entra nella fase delle sfide a squadre, con quaranta concorrenti ancora in corsa per la vittoria. Il programma, prodotto da Endemol Shine Italy, è disponibile su Netflix dall’11 settembre e mette alla prova forza, resistenza, agilità e capacità mentale dei partecipanti. Per Checchi, dunque, quella che poteva sembrare semplicemente un’esperienza televisiva si sta trasformando in una vera occasione per imporsi come una delle sorprese del programma.

Physical Italia: fan impazziti per il giovane influencer

Il video del combattimento tra Pietro Checchi e Raffaele Del Piano è stato condiviso sui social dal vincitore, raccogliendo numerosi commenti da parte degli spettatori. Tra quelli che hanno ottenuto più like spicca quello dell’utente @Wine_Art.93, che ha definito la sfida «il combattimento più iconico», criticando poi la scelta dell’arena dell’acqua da parte di Raffaele e sostenendo che il concorrente fosse convinto di avere la vittoria in pugno. Secondo il commentatore, sarebbe stato più corretto affrontare un avversario dalla corporatura simile, mentre la scelta effettuata avrebbe rappresentato un tentativo di «giocare sporco», conclusosi poi con l’eliminazione e con un’uscita dalla competizione giudicata «imbarazzante».

Pietro Checchi può diventare uno dei volti più discussi

La presenza di Pietro Checchi può rivelarsi particolarmente interessante anche sul piano mediatico. In un cast pieno di campioni e personaggi già conosciuti dal grande pubblico, il giovane creator rappresenta infatti una figura più vicina al mondo dei social e può attirare un pubblico diverso. Il fatto che sia ancora in gara dopo l’eliminazione di alcuni nomi di primo piano aumenta inevitabilmente la curiosità intorno al suo percorso. E quando un concorrente riesce a sorprendere le aspettative, le visualizzazioni arrivano quasi automaticamente: chi lo conosce vuole seguirlo, mentre chi non lo conosce inizia a cercare informazioni su di lui. Checchi, insomma, potrebbe essere una delle sorprese più interessanti di questa edizione anche fuori dall’arena.

Fonte: Facebook

FONTI:

V24

GAY.IT

Netflix

Biccy