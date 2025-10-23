[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Pettirosso condannato a morte: “Ecco cosa succede quando si mette della colla all’aperto con qualche esca alimentare”

Qualche centinaio di animali che abbiamo assistito come primo soccorso negli ultimi mesi (a breve un piccolo post).

Questo forse è il caso più triste: ecco cosa succede quando si mette della colla (probabilmente topicida) all’aperto magari con qualche esca alimentare.

Una manciata di grammi di pettirosso che hanno macinato centinaia di km chissà da dove, per finire miseramente così.

Quest’ animale non ha molte chance. Oggi è stato conferito tramite volontari a Bari e quindi al centro recupero regionale.

Lipu Capitanata