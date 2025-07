[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Petizione popolare contro i roghi sul Gargano

Negli ultimi mesi, e in particolare in questa estate 2025, abbiamo assistito a roghi di proporzioni drammatiche: dal Parco Nazionale del Gargano fino all’Oasi Lago Salso, oltre 2.400 ettari sono andati in fumo, tra habitat protetti, terreni agricoli e paesaggi di valore unico.

Per questo il Formatore e consulente per la sicurezza Matteo De Vita ha avviato una petizione pubblica online, con l’obiettivo di raccogliere almeno 500 firme a sostegno di una proposta concreta e partecipata rivolta agli enti locali, alla Regione Puglia e al Parco del Gargano: un piano antincendio boschivo (AIB) strutturato, duraturo e partecipato.

Il link alla petizione è disponibile qui:

👉 https://chng.it/2fnh92bQxv

Cosa chiediamo:

Fasce parafuoco permanenti e gestione della vegetazione

Droni, sensori e tecnologie per il monitoraggio preventivo

Educazione civica e ambientale nelle scuole

Coinvolgimento attivo di cittadini, agricoltori e operatori turistici

Fondi strutturali (PNRR, PSR, LIFE) per rafforzare la prevenzione