“Petali di speranza”: a Manfredonia una scatola per custodire la vita

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Dal 10 al 30 settembre 2026, la Mondadori Bookstore di Manfredonia ospiterà “Petali di speranza. Custodire la vita attraverso l’ascolto e la prevenzione”, un’iniziativa promossa dall’Associazione Un Girasole per la Vita in occasione del 10 settembre, data in cui ricorre la Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio e il compleanno di Mariarosa Lauriola, morta suicida a sedici anni e mezzo e nel nome della quale è nata l’associazione. L’iniziativa si inserisce nel Mese Giallo dedicato alla sensibilizzazione e alla cultura della prevenzione.

Dare voce alla speranza

All’interno della libreria sarà presente una scatola nella quale i visitatori potranno lasciare anonimamente una parola, un pensiero o un messaggio di speranza in risposta alla domanda: Cosa ti fa scegliere la vita ogni giorno? La raccolta vuole creare uno spazio di partecipazione e riflessione, contribuendo a normalizzare il dialogo sul benessere psicologico, contrastare lo stigma e rafforzare la cultura dell’ascolto e della prevenzione. Un Girasole per la Vita invita la cittadinanza a partecipare e a lasciare il proprio “petalo di speranza”.

Ideazione e creazione grafica: Simona la Torre