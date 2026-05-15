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PESCHICI PREMIATA CON LA BANDIERA BLU 2026!

La Regione Puglia si conferma tra le regine italiane del turismo sostenibile: seconda in Italia con ben 27 località premiate dalla Foundation for Environmental Education (FEE).

Anche sulla Città di Peschici per la diciassettesima volta, la nona consecutiva, sventolerà il vessillo, che riconosce la qualità delle acque, dei servizi e della gestione ambientale.

Sul Gargano spiccano anche IsoleTremiti, Rodi Garganico, Vieste e Zapponeta.

La cerimonia di consegna si è svolta il 14 maggio presso la sede centrale del Centro Nazionale Ricerche di Roma,

“È il frutto di un lavoro quotidiano – ha commentato il sindaco Luigi D’Arenzo – e premia le politiche attuate negli anni a tutela del nostro territorio. Non è un percorso facile, ogni anno dobbiamo presentare un’attenta documentazione per dimostrare il permanere delle caratteristiche qualitative dell’acqua e dell’ambiente che giustifichino il mantenimento del prestigioso riconoscimento”.