Forbidden Fruit 4, trame dal 28 settembre al 4 ottobre: Sahika scompare nel nulla, Ender accusa Hasan Ali

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La settimana di Forbidden Fruit 4, in onda su Canale 5 dal 28 settembre al 4 ottobre, si annuncia particolarmente movimentata. La sparizione improvvisa di Sahika apre una serie di sospetti e tensioni che coinvolgono Ender, Hasan Ali e l’intero ambiente della serie. Inoltre, nuove dinamiche sentimentali e inattesi ritorni contribuiscono a rendere questi episodi tra i più intensi della stagione. A questo punto è inevitabile chiedersi: che cosa è accaduto davvero a Sahika? Chi sta mentendo? E quali conseguenze avrà tutto questo?

Sahika chiede una tregua, ma finisce in una trappola: il malore che cambia tutto

La settimana si apre con un incontro apparentemente distensivo tra Sahika e Hasan Ali. Lei prova a ricucire i rapporti, ma lui, invece, decide di sfruttare la situazione a suo vantaggio. Durante la conversazione, infatti, le fa bere di nascosto una sostanza che la fa perdere i sensi. Successivamente, Sahika scompare senza lasciare tracce.

Ender, preoccupata dal silenzio dell’amica, prova a contattarla più volte e, non ottenendo risposta, manda Caner alla polizia. Inoltre, decide di affrontare direttamente Hasan Ali, convinta che dietro la sparizione ci sia proprio lui. La tensione cresce rapidamente, mentre la notizia della scomparsa inizia a diffondersi e la situazione si fa sempre più inquietante.

Ender indaga: un corpo da identificare e un indizio che punta verso Hasan Ali

Ender viene convocata in obitorio per identificare un cadavere che potrebbe essere quello di Sahika. Tuttavia, una volta arrivata, scopre che non si tratta di lei. La notizia la solleva, ma allo stesso tempo alimenta i sospetti: se Sahika non è morta, allora dov’è finita? Nel frattempo, Mert appare distante con Zehra, creando ulteriori tensioni familiari. Successivamente, un dettaglio cambia tutto: una collana appartenuta a Sahika viene ritrovata nella casa di Hasan Ali.

Questo elemento, apparentemente marginale, diventa per Ender la prova che l’uomo sia coinvolto nella scomparsa. Di conseguenza, Ender decide di affrontarlo pubblicamente, accusandolo di aver ucciso Sahika. Hasan Ali, però, respinge ogni accusa, sostenendo di non avere alcun ruolo nella vicenda.

La verità inattesa: Sahika ha inscenato la sua morte

Quando la tensione raggiunge il punto più alto, emerge una verità sorprendente: Sahika non è morta. La donna ha orchestrato un piano complesso per simulare la propria fine, facendo credere a tutti che Hasan Ali fosse il responsabile. Il suo obiettivo è chiaro: destabilizzare l’uomo, colpirlo sul piano personale e ottenere un vantaggio strategico nella guerra di potere che li contrappone. La rivelazione ribalta completamente la situazione e apre la strada a nuovi conflitti, poiché il finto decesso di Sahika è solo l’inizio di una strategia molto più ampia.