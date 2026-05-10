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Peschici: doppio trionfo a livello regionale per l’Istituto Omnicomprensivo Statale “Libetta”.

Il 9 maggio è stata una data simbolica: Giornata dell’Europa, che si è trasformata in un momento di festa e orgoglio per l’Istituto Omnicomprensivo Statale “Libetta” della città di Peschici.

Nella prestigiosa cornice del Teatro Luciani di Acquaviva delle Fonti, tre brillanti studentesse dell’Istituto garganico sono state protagoniste della Festa dell’Europa, evento organizzato dall’AICCRE (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa), Federazione di Puglia.

Nel corso della manifestazione ha avuto luogo la premiazione degli studenti vincitori del concorso regionale «Valori e principi dell’Unione Europea: baluardo nel contesto geopolitico mondiale», iniziativa che ha registrato un’ampia partecipazione da parte degli Istituti scolastici di tutte le province pugliesi.

Il “Libetta” ha confermato l’alto valore della propria offerta formativa conquistando ben due quarti posti “ex aequo”, corredati da importanti assegni di studio e attestati di premiazione.

Josephine Tripoli e Vanessa Mastropieri, studentesse dell’Istituto Tecnico Economico per il Turismo, sono state premiate per un podcast nel quale, evocando figure come Alcide De Gasperi, Robert Schuman e la visione di Altiero Spinelli nel Manifesto di Ventotene, hanno auspicato un’Europa basata sulla fratellanza e sul ripudio della guerra, libera da meccanismi, definiti «feudali», come il diritto di veto e l’unanimità. Il lavoro è stato realizzato sotto la guida della Prof.ssa Mattea Mazzone, docente di diritto e coordinatrice di educazione civica.

Un ulteriore quarto posto “ex aequo” è stato assegnato a Mariapia De Nittis, studentessa del Liceo Scientifico, premiata per il saggio intitolato «Il ruolo dell’Europa nell’ambito della situazione geopolitica attuale». L’elaborato è stato redatto con il coordinamento della Prof.ssa Lucrezia D’Errico, docente di Italiano ed educazione civica.

La prof.ssa Teresa Cucciniello, Dirigente Scolastico, dice: “Questo grande risultato rappresenta un motivo di profondo orgoglio non solo per l’Istituto, ma per l’intera comunità di Peschici, riconoscendo l’impegno dei giovani verso una cittadinanza attiva e consapevole”.

Il Sindaco, Luigi D’arenzo, e l’Amministrazione Comunale aggiungono: “Sono il nostro orgoglio, l’orgoglio della nostra città. Con questi riconoscimenti, noi gioiamo con loro, con i docenti e con la comunità tutta”.

m.m.