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Notte fonda per la Tucson Angel Manfredonia

La Seagulls Monopoli domina gara 1, 101 a 68 contro Tucson Angel Manfredonia e mette una seria ipoteca sulla sfida già dopo i primi due quarti. I padroni di casa impongono ritmo, intensità e fame agonistica sin dalla palla a due, mentre i sipontini appaiono smarriti, incapaci di reagire emotivamente ai grossolani errori commessi nel corso della gara.

Proprio quella fame che aveva trascinato Manfredonia fino alla finale sembra essersi improvvisamente spenta.

Al contrario, Monopoli gioca una partita sontuosa, aggredendo ogni possesso e azzannando il match fin dalle prime battute.

Monopoli domina fisicamente nel pitturato, dove i lunghi realizzano la bellezza di ben 81 punti.

Questa, sicuramente, non è la vera Tucson Angel vista in gara 1.

La miglior difesa del campionato, proprio nel momento più importante della stagione, si prende una giornata di pausa.

A nulla sono valsi i tentativi della panchina sipontina di mischiare le carte in difesa: ogni accenno di rimonta veniva spento subito tra errori macroscopici e mancanza di continuità.

Ora però serve cancellare tutto in fretta. È tempo di resettare, ritrovare energia mentale e farsi trovare pronti per gara 2, con l’obiettivo di riportare la serie alla decisiva gara 3. Se lo meritano i ragazzi, lo staff tecnico e soprattutto gli straordinari tifosi che hanno accompagnato la squadra in questo splendido percorso.

TABELLINI

SEAGULLS MONOPOLI

Tanzi 2, Pavone 20, Sorino 4, Annese 23, Formica 7, Calabretto 2, Paciotti 0, Marchello 2, Rollo 38, Pirrelli 0, Ostuni 0, Casato 3.

TUCSON ANGEL

Prencipe 0, Ba 11, Carmone 17, Vuovolo 7, Ciociola A. 4, Piemontese 0, Guerra 0,Marzulli 9, Grasso 2, Ciociola F. 12, Stankowski 6, Bottalico 0.