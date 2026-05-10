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Le previsioni meteo della prossima settimana

L’Italia si prepara a vivere una settimana estremamente dinamica, segnata da un susseguirsi serrato di perturbazioni, temporali anche intensi, brevi parentesi calde al sud e, nel finale, da un affondo di aria artica capace di riportare la neve sulle Alpi e un deciso calo termico su molte regioni.

Lo scrive MeteoLive.

Si parte con l’eccessiva, per il periodo, aria calda soprattutto nella giornata di martedì 12 maggio, con il ritorno dei temporali, anche intensi, tra il 13 ed il 14 maggio al Nord Italia.

Il maltempo diventerà severo al nord Italia nella giornata di venerdì 15 maggio, quando sembrerà di essere in pieno autunno, mentre nel weekend l’aria artica scivolerà verso sud, spostando il maltempo su centro e sud, dove sono attesi temporali, rovesci diffusi e venti forti, in particolare di Maestrale e Tramontana. Le temperature subiranno un deciso calo, con valori anche di 8–10°C inferiori rispetto ai giorni precedenti.

Il nord, invece, vedrà un miglioramento progressivo, con schiarite sempre più ampie e clima fresco ma più stabile.