Puglia Rosè, la notte dei rosati italiani a Manfredonia

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IL MEGLIO DEI VINI ROSATI ITALIANI SI DA’ APPUNTAMENTO IN PUGLIA

“PUGLIA ROSE’ – LA NOTTE DEI ROSATI”,

IL 30 MAGGIO, A MANFREDONIA, UNA GRANDE DEGUSTAZIONE INTERAMENTE DEDICATA ALLE ECCELLENZE ITALIANE DEL VINO ROSATO

Oltre 60 cantine da 12 regioni italiane, 110 etichette di vini rosati da degustare insieme ai produttori italiani lungo la promenade del nuovo porto turistico di Manfredonia, degustazioni a occhi chiusi e incontri con esperti

Oltre 60 cantine da 12 regioni italiane, più di 100 etichette d’eccellenza, per una grande serata interamente dedicata alle eccellenze del vino rosato italiano. Il 30 maggio, sulla suggestiva promenade del nuovo porto turistico di Manfredonia, arriva “La Puglia Rosè – La notte dei rosati”, una grande degustazione interamente dedicata al meglio della produzione italiana di vini rosati. Ad accompagnare i visitatori nelle degustazioni con racconti dedicati al vino rosé saranno gli stessi produttori delle migliori aziende vitivinicole italiane. Una serata per celebrare l’eccellenza del rosato e le sue infinite potenzialità, come dimostrano i trend del settore. Trend che certificano come i numeri del vino siano crescita, sia per quanto attiene alla vendita che alla produzione.

“Vogliamo avvicinare la gente al mondo del vino rosato – afferma Giuseppe Gentile, consulente tecnico di Puglia Rosé – e abbattere le barriere che ne hanno fatto da sempre, in Italia, molto più che altrove, un vino di serie B. La Puglia partecipa con un grande palmares di etichette di livello, ma moltissime cantine italiane fanno rosati eccellenti. Noi vogliamo dimostrare che, a partire dai produttori, dagli esperti e adesso anche dai consumatori, il rosato è un vino di grandissima qualità”.



Tra le etichette presenti a Puglia Rosè molte pluripremiate in diverse edizioni del Concour Mondial de Bruxelles: il Kimia Rosato delle Tenute Chiaromonte, uno dei top rosè a livello internazionale, o il Terzini, Cerasuolo d’Abruzzo Rosato – Tocco da Casauria, Gran Medaglia d’Oro nel 2020 o lo Jasci & Marchesani, Cerasuolo d’Abruzzo Rosato, miglior Rosè d’Italia al CMB del 2021, per citarne alcune. Previsto, nel corso del pomeriggio, una degustazione alla cieca, accompagnati da esperti e produttori delle cantine coinvolte per un assaggio ragionato, finalizzato a capire e conoscere meglio il vino e, a chi non crede che il rosé sia solo un vino giovane, sarà possibile partecipare a un incontro di approfondimento sui migliori 12 rosati d’annata selezionati per la degustazione. Durante la serata ci sarà spazio per gli abbinamenti di gusto grazie al coinvolgimento dei produttori del circuito Slow Food e i ristoratori del porto turistico che abbineranno eccellenze e specialità tipiche locali alle diverse tonalità del rosato.

“Abbiamo puntato sul vino rosato – afferma Maurizio Altomare, di Studio360 – per la sua straordinaria versatilità, la sua capacità di sposarsi bene con esigenze diverse e pubblici differenti. Grazie al suo equilibrio tra freschezza, struttura e profumi, accompagna con naturalezza una vasta gamma di piatti, spaziando dagli antipasti leggeri alle preparazioni più complesse. Non a caso Puglia Rosé ha riscosso enorme consenso tra i ristoratori manfredoniani”.

Partecipare a Puglia Rosé sarà semplicissimo: basterà acquistare il ticket sul sito https://lanottedeirosati.it/, a partire dalle ore 19 del 30 maggio, recarsi negli info point allestiti nel porto turistico per ritirare ticket, calice e porta calice. “Puglia Rosè – La Notte dei Rosati” è un’iniziativa promossa e organizzata da Studio 360, in collaborazione con Partesa, azienda leader nel settore food & beverage, specializzata nella vendita e distribuzione di bevande per il canale ho.re.ca.