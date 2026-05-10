Eventi Manfredonia
Manfredonia, rinviato l’appuntamento di Anffas in Piazza
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Manfredonia, rinviato l’appuntamento di Anffas in Piazza
A causa delle condizioni meteo avverse di oggi, l’iniziativa “Anffas in Piazza” è rinviata a domenica 17 maggio, sempre dalle ore 9.30 alle 12.30.
Resta invariato lo spirito della giornata: condividere creatività, inclusione e il bellissimo lavoro svolto dai ragazzi insieme ad Anffas Manfredonia, Tata Flavia APS e Associazione Il Girasole.
Appuntamento a domenica prossima in piazza, ancora più numerosi 💙