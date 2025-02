[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Pesca Manfredonia, Gatta: “Nei prossimi giorni riprenderà il lavoro per salvare questa nostra tradizione”

Atteso a giorni il provvedimento con il quale il Ministero dell’Agricoltura autorizzerà una campagna di pesca sperimentale al fine di consentire il rinnovo del piano di gestione della pesca del “rossetto”, che rappresenta un’importante fonte di reddito per i pescatori.

Una attività che interessa circa 150 pescatori, e un indotto di circa 200 operatori.

Voglio ringraziare in primis i pescatori e gli armatori, che con senso di responsabilità si sono resi disponibili ad avviare questo nuovo percorso sperimentale, il Ministro Lollobrigida e la Direzione Generale della Pesca, la Capitaneria di Porto di Manfredonia, il capodelegazione di Forza Italia al Parlamento Europeo, on. Fulvio Martusciello, da me più volte compulsato per interventi mirati presso la Commissione europea, i ricercatori dell’istituto scientifico Cirspe, a dimostrazione del fatto che la squadra c’è e la via è tracciata per realizzare il sogno di trasformare i pescatori in “imprenditori ittici”, lo stesso spirito con il quale, con l’ultima legge di bilancio, Governo e maggioranza hanno condiviso la mia proposta di definire fondi nel prossimo triennio alla promozione dei prodotti della pesca alla promozione dei prodotti della pesca provenienti dai pescherecci di Manfredonia.