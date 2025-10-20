[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Pesca, Approvato l’Avviso Pubblico PN FEAMPA 2021–2027 – Priorità 1

Approvato l’Avviso Pubblico PN FEAMPA 2021–2027 – Priorità 1, che sostiene gli investimenti nel settore della pesca per rendere le imprese piu moderne, sostenibili e sicure.

Si tratta di un’opportunità importante per il comparto marittimo di Manfredonia: un’occasione per rafforzare la competitività delle imprese, promuovere la sostenibilità ambientale ed economica e migliorare le condizioni di lavoro e di sicurezza degli operatori.

Nello specifico, il bando finanzia due linee di intervento:

una’azione volta ad incrementare la competitività delle imprese di piccola pesca costiera in mare e quelle delle acque interne e a migliorare le condizioni reddituali degli addetti

l’altra destinata agli investimenti a bordo e nei porti, per migliorare la qualità delle produzioni, la gestione delle catture, la navigazione, il controllo dei motori e le condizioni di lavoro e di salute degli operatori.

La dotazione complessiva è di 3 milioni di euro, con contributi fino al 100% della spesa ammissibile.

Le domande possono essere presentate entro il 19 dicembre 2025.

Tutte le informazioni sul sito della Regione Puglia:

https://www.regione.puglia.it/web/feampa-21-27/-/pn-feampa-2021-2027-avviso-pubblico-per-gli-investimenti-per-la-piccola-pesca-costiera-e-l-innovazione-a-bordo-interventi-111102-e-111302-?fbclid=IwY2xjawNjOstleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBBY29DSUZMdXl4ZlQ5MTc5AR6g7BUHj-Tn8XO4enXIPy1dvgbBS18ceXqR3UiyX38UElN5dqwnFuo4Vr9bmQ_aem_WH3X1XCwWD7heAXr0v1dKg