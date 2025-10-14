[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Perso il finanziamento PNRR per il superamento dei ghetti: “Eppure per il sindaco di Manfredonia erano azioni prioritarie”

Vari organi di stampa, oggi, hanno riportato la tristissima notizia.

Si afferma, infatti, che il Comune di Manfredonia non potrà più beneficiare dei CINQUANTA milioni di euro e passa, stanziati nell’ambito del PNRR e destinati alla realizzazione degli interventi per il superamento dei ghetti di Borgo Mezzanone.

Eppure, il sindaco, costantemente presente in quei luoghi, ha sempre dichiarato, con toni enfatici, che si trattava di azioni PRIORITARIE per l’amministrazione,per la tutela dei più fragili.

Una vera e propria mazzata, che avevamo gia’ previsto, sottolineando, in più occasioni, nell’aula consiliare e fuori, il rischio concreto di perdere quei finanziamenti ed invitando il sindaco ad investire della questione il massimo organo cittadino.

Pare, però, che, ancora una volta, a nulla siano valse le nostre iniziative.

Ciò avviene mentre qualche consigliere regionale di sinistra si affanna, in periodo elettorale, ancora una volta, ad ACCAMPARE presunti meriti, circa risorse ottenute e destinate al territorio.

Siamo alla FARSA totale

Il Circolo ed il gruppo consiliare di Forza Italia di Manfredonia