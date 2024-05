Perla Vatiero e Mirko Brunetti si sono detti addio? L’indiscrezione sulla coppia del Grande Fratello

Nonostante il Grande Fratello sia finito da tempo una coppia continua a far parlare di loro. Di chi stiamo parlando se non di Mirko Brunetti e Perla Vatiero, che sono tornati insieme nel corso dell’ottava edizione del reality show dopo che si erano lasciati durante Temptation Island. Un’esperienza in tv che si era rivelata molto fortunata per Perla, la quale era riuscita a strappare la vittoria a Beatrice Luzzi. Una volta lontano dalle telecamere di Cinecittà, i Perletti così vengono chiamati dai fan sono apparsi innamoratissimi in alcune storie pubblicate in rete. Tuttavia, in questi giorni sembra che i due stiano attraverso un periodo difficile. A lanciare l’indiscrezione è stato Amedeo Venza, che ha scritto le seguenti parole nel suo profilo: “Mi dicono che una coppia del GF è in forte lite in questo momento. Lui l’avrebbe lasciata da sola nella sua città e sarebbe andato via senza troppe spiegazioni”.

Grande Fratello, Perla Vatiero e Mirko Brunetti starebbero attraversando una nuova crisi

Secondo Amedeo Venza, Perla Vatiero e Mirko Brunetti starebbero attraversando una nuova crisi sopraggiunta dopo la loro esperienza al Grande Fratello. L’esperto di gossip ha voluto specificare che i due non si sarebbero lasciati ma starebbero attraversando giornate di grandi litigi. L’uomo infatti ha dichiarato le seguenti parole: “Ho detto che c’è una forte lite in corso da un paio di giorni. Non si sono lasciati, anche io ho un mio pensiero. Secondo me la parte maschile di questa coppia non è assolutamente presa dalla fidanzata.“. Un’indiscrezione che ha subito allarmato i fan dei Perletti che tifano per il loro lieto fine.