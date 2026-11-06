8 percorsi trekking sul Gargano da provare

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Il Gargano non è soltanto spiagge, calette e strade panoramiche. Basta allontanarsi di pochi chilometri dal litorale per trovare tratturi, faggete, valloni carsici, torri costiere e punti da cui il mare Adriatico sembra non finire mai. I percorsi trekking sul Gargano offrono questa doppia possibilità: camminare in un ambiente naturale di grande valore e attraversare luoghi dove storia, fede e vita rurale sono ancora riconoscibili.

Per scegliere bene, però, non basta cercare il panorama più bello. Ci sono sentieri adatti a una mattinata in famiglia e altri che richiedono allenamento, orientamento e attenzione alle condizioni meteo. In estate il caldo cambia completamente l’impegno di un’escursione, mentre in autunno e primavera alcuni tratti possono diventare scivolosi. Ecco otto idee, da modulare in base all’esperienza e al tempo a disposizione.

Percorsi trekking sul Gargano tra mare e bosco

1. Da Vieste a Pizzomunno e lungo la costa

È un itinerario semplice, ideale per chi vuole unire una camminata al mare con la scoperta del paesaggio viestano. La zona di Pizzomunno regala uno dei colpi d’occhio più conosciuti del Gargano, con il monolite bianco accanto alla spiaggia e il centro storico sullo sfondo.

Il tratto costiero può essere percorso senza particolari difficoltà, ma nei mesi caldi conviene partire molto presto. L’esposizione al sole è quasi continua e le temperature, soprattutto tra luglio e agosto, rendono impegnativo anche un itinerario breve. Scarpe comode, acqua e protezione solare non sono accessori secondari.

2. Il sentiero di San Michele tra Monte Sant’Angelo e la valle

Monte Sant’Angelo è una meta legata soprattutto al Santuario di San Michele Arcangelo, ma i suoi dintorni permettono di camminare tra muretti a secco, affacci sulla piana di Manfredonia e tratti di vegetazione mediterranea. Le escursioni che partono dal borgo o lo raggiungono dai versanti sottostanti hanno un valore particolare anche per il legame con gli antichi percorsi dei pellegrini.

Qui la pendenza merita attenzione. Non si tratta della classica passeggiata urbana: dislivelli, pietre smosse e tratti esposti richiedono calzature da trekking e un passo regolare. In cambio, nelle giornate limpide, lo sguardo può correre dal Golfo di Manfredonia fino al Tavoliere.

3. Foresta Umbra, i percorsi più accessibili

La Foresta Umbra è spesso la prima scelta per chi vuole respirare aria fresca anche quando sulla costa il sole è forte. Nel cuore del Parco Nazionale del Gargano, la faggeta e la fitta copertura arborea cambiano il volto della montagna garganica: ombra, silenzio, radure e una presenza costante di fauna da osservare senza disturbare.

Non tutti i sentieri della Foresta hanno la stessa difficoltà. Alcuni anelli sono adatti anche a camminatori alle prime armi, purché si rispettino le indicazioni presenti sul posto e non si abbandonino i tracciati. Altri, più lunghi, richiedono una pianificazione precisa, soprattutto se si cammina in gruppi con bambini o persone poco allenate.

In autunno è uno degli angoli più suggestivi del promontorio, ma bisogna mettere in conto fango, foglie bagnate e una luce che cala prima sotto gli alberi. Una giacca impermeabile nello zaino può fare la differenza.

4. La faggeta vetusta di Falascone

Tra i luoghi più preziosi della Foresta Umbra c’è l’area della faggeta vetusta di Falascone, dove il bosco mostra un aspetto più antico e spontaneo. Alberi imponenti, legno a terra e vegetazione fitta raccontano un ecosistema da attraversare con particolare rispetto.

È il percorso giusto per chi cerca la dimensione naturalistica più che la performance sportiva. Il consiglio è muoversi in silenzio, evitare musica ad alto volume e non raccogliere piante, funghi o altri elementi del bosco. La bellezza di questi luoghi dipende anche da piccoli comportamenti corretti di chi li frequenta.

5. Valle di Portella e l’Abbazia di Pulsano

Per chi parte dalla zona di Manfredonia o Monte Sant’Angelo, l’area di Pulsano rappresenta una delle mete più affascinanti. L’Abbazia di Santa Maria di Pulsano, aggrappata al paesaggio roccioso, è raggiungibile attraverso percorsi che alternano macchia mediterranea, valloni e viste profonde sulle pareti calcaree.

Il contesto è spettacolare ma non va sottovalutato. Alcuni tratti possono essere irregolari e la segnaletica non sostituisce mai la conoscenza del percorso. Per un’escursione lunga o su sentieri meno frequentati è preferibile affidarsi a guide ambientali escursionistiche abilitate, soprattutto per chi non conosce la zona.

6. Baia delle Zagare e il sentiero panoramico

La costa tra Mattinata e Vieste conserva alcuni degli scorci più fotografati della Puglia. Baia delle Zagare, con i faraglioni e l’acqua dai colori intensi, può essere osservata anche dall’alto attraverso itinerari panoramici che richiedono prudenza e rispetto delle aree private o sottoposte a tutela.

Qui il trekking è breve ma intenso dal punto di vista paesaggistico. Non è il luogo per improvvisare scorciatoie verso il mare: scarpate, vegetazione fitta e proprietà delimitate impongono di seguire esclusivamente gli accessi consentiti. Prima di partire è utile verificare le disposizioni stagionali, l’eventuale necessità di prenotazioni e le condizioni della viabilità.

7. Da Mattinata verso Monte Saraceno

Monte Saraceno è una meta dove il trekking incontra l’archeologia. Il promontorio conserva testimonianze della necropoli daunica e domina un tratto di costa che, al tramonto, cambia colore di minuto in minuto. Il percorso non è particolarmente lungo, ma presenta fondo roccioso e zone esposte al vento.

È consigliabile affrontarlo con calma, dedicando tempo anche alla lettura del luogo. Camminare tra le tombe scavate nella pietra significa trovarsi in un’area delicata, che non va trasformata in un set per foto o picnic improvvisati. Restare sui passaggi indicati è un gesto di tutela prima ancora che una regola.

8. Da San Giovanni Rotondo verso l’area di Santa Maria delle Grazie

San Giovanni Rotondo è conosciuta in tutto il mondo per la figura di Padre Pio e per il flusso di pellegrini, ma può offrire anche passeggiate nei dintorni tra paesaggio collinare e luoghi della devozione. I tratti percorribili attorno al complesso di Santa Maria delle Grazie consentono di abbinare una camminata alla visita dei luoghi religiosi.

Questo tipo di uscita è indicato per chi cerca un ritmo più tranquillo e una componente culturale forte. Nei giorni di grande affluenza, tuttavia, parcheggi e viabilità possono essere più complessi: organizzare orario di arrivo e punto di partenza evita perdite di tempo.

Come prepararsi prima di partire sui sentieri del Gargano

Il Gargano può sembrare familiare a chi vive in Capitanata, ma il territorio cambia rapidamente tra costa, altopiano e bosco. Una mattina serena può lasciare spazio a vento forte sulle creste o a nebbia nella Foresta Umbra. Consultare le previsioni è indispensabile, così come controllare eventuali avvisi del Parco, dei Comuni o della Protezione civile.

Per le escursioni più impegnative servono scarponcini con suola adatta, acqua in quantità sufficiente, snack, telefono carico e abbigliamento a strati. Chi cammina da solo dovrebbe scegliere percorsi conosciuti e comunicare a qualcuno destinazione e orario previsto di rientro. Nei valloni e nelle zone boscate la copertura telefonica può essere discontinua.

Attenzione anche al periodo. La primavera è spesso il momento migliore per fioriture e temperature, ma dopo le piogge alcuni fondi sono viscidi. L’autunno offre colori e aria più fresca, mentre l’inverno richiede prudenza per vento, fango e giornate corte. L’estate resta adatta alle uscite all’alba o nel tardo pomeriggio, evitando le ore centrali.

Sentieri, rispetto e sicurezza: il punto decisivo

Il trekking è un’opportunità concreta per conoscere meglio il Gargano, non una gara a chi arriva prima né un motivo per lasciare tracce del proprio passaggio. Rifiuti, parcheggi improvvisati, fuochi e fuori pista danneggiano aree che vivono già una forte pressione nei mesi turistici.

Prima di scegliere uno degli itinerari, verificate sempre stato del sentiero, accessibilità, ordinanze e indicazioni aggiornate: un percorso descritto come facile può cambiare dopo una frana, un incendio o una giornata di maltempo. Partire preparati permette di godersi davvero il cammino e di tornare con una storia da raccontare, non con un problema da gestire.