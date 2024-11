Per il suo 18o compleanno una notte con la star del porno Max Felicitas

I compagni di una giovane ragazza di Prato hanno pensato di regalare alla loro amica per il suo 18o compleanno una notte con la star del porno Max Felicitas.

Martedì 5 novembre Max Felicitas ha pubblicato sulla piattaforma Tik Tok, una sorta di trailer che ha per protagonista una diciottenne toscana.

Lui l’aspetta davanti alla stazione di Milano, lei arriva e gli argomenti diventano subito piccanti.

“Devi ringraziare i tuoi compagni di scuola” gli dice il content creator porno.

Finita qui? No. Il video esiste eccome ed è disponibile a pagamento sul sito del famoso porno attore, che vanta già migliaia di abbonamenti mensili.

CHI E’ MAX FELICITAS

Il vero nome di Max Felicitas è Edoardo Barbares. E’ nato nel 1992 a Codroipo, in provincia di Udine. Ha 29 anni. Dopo aver conseguito la maturità scientifica, si iscrive alla facoltà di Economia Aziendale dell’Università di Udine. Ottiene ottimi risultati, ma decide di abbandonare gli studi al secondo anno e di dedicarsi ad altro. Inizia a lavorare come cubista e spogliarellista.

Sui social l’attore è molto seguito, ma della sua vita privata non si sa molto, non si sa se abbia una fidanzata o meno e su questo l’attore a luci rosse preferisce mantenere la privacy.

Si avvicina poi al mondo dei film a luci rosse e in questo senso fondamentale per lui è l’incontro con Rocco Siffredi. Da allora la sua carriera è in ascesa, collaborando con grandi produzioni internazionali.