Pensioni 2026: come anticipare l’uscita senza Quota 103 e Opzione Donna

Nel 2026 il sistema previdenziale italiano cambia nuovamente volto. Alcune delle principali forme di uscita anticipata dal lavoro non sono state prorogate e, di conseguenza, molti lavoratori devono fare i conti con un numero più limitato di possibilità per accedere alla pensione prima dell’età di vecchiaia. In particolare, Quota 103 e Opzione Donna non risultano più disponibili per chi non aveva già maturato i requisiti negli anni precedenti, lasciando spazio solo ad altre strade previste dal sistema previdenziale.

Questo significa che chi nel 2026 vuole anticipare l’uscita dal lavoro deve valutare attentamente le alternative rimaste, che in alcuni casi richiedono molti anni di contributi o condizioni specifiche legate alla situazione personale o lavorativa.

Pensione anticipata ordinaria: uscita con molti anni di contributi

Una delle principali possibilità rimaste è la pensione anticipata ordinaria, che non prevede un requisito anagrafico minimo ma richiede un numero elevato di anni di contributi.

Nel 2026 i requisiti restano quelli già in vigore negli anni precedenti:

42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini

41 anni e 10 mesi di contributi per le donne.

Si tratta di una soluzione utilizzata soprattutto da chi ha iniziato a lavorare molto presto e ha accumulato una lunga carriera contributiva. Una volta raggiunta la soglia prevista, è possibile accedere alla pensione senza dover attendere i 67 anni richiesti per la pensione di vecchiaia.

Ape Sociale ancora disponibile nel 2026

Tra le misure che restano attive c’è anche l’Ape Sociale, uno strumento pensato per alcune categorie considerate più fragili o con lavori particolarmente pesanti.

Questa forma di pensionamento consente l’uscita a partire da 63 anni e 5 mesi di età, ma è riservata solo a determinate platee: disoccupati di lunga durata, persone con invalidità, caregiver che assistono familiari con disabilità e lavoratori impegnati in mansioni gravose.

Anche in questo caso sono richiesti specifici requisiti contributivi che variano a seconda della categoria di appartenenza.

Pensione di vecchiaia: il requisito resta a 67 anni

Per chi non rientra nelle misure di anticipo e non ha abbastanza contributi per la pensione anticipata, resta la possibilità della pensione di vecchiaia.

Nel 2026 il requisito rimane fissato a 67 anni di età con almeno 20 anni di contributi, una soglia che rimarrà stabile almeno fino al 2027, salvo future modifiche legate all’aspettativa di vita.

Si tratta quindi della via più comune per accedere alla pensione per la maggior parte dei lavoratori italiani.

Chi può ancora usare Quota 103 o Opzione Donna

Nonostante lo stop alle due misure, alcune persone potrebbero comunque utilizzarle grazie al principio della cosiddetta “cristallizzazione del diritto”.

Questo significa che chi ha maturato i requisiti entro le scadenze stabilite negli anni precedenti può ancora presentare la domanda e andare in pensione con queste formule anche successivamente. Tuttavia, per chi non ha raggiunto tali requisiti entro il 2025, queste opzioni non sono più disponibili nel 2026.

Pensioni 2026 uscita anticipata: un sistema meno flessibile

La fine di alcune misure sperimentali riduce la flessibilità del sistema previdenziale italiano. Molti lavoratori dovranno quindi puntare sulle formule strutturali previste dalla normativa, come la pensione anticipata ordinaria o l’Ape Sociale, oppure attendere l’età per la pensione di vecchiaia.

Per questo motivo diventa sempre più importante pianificare la propria carriera contributiva e verificare con anticipo la posizione previdenziale, così da capire quali possibilità reali esistono per uscire dal lavoro prima dei 67 anni.