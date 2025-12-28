Pensioni 2026: addio Quota 103, ecco cosa cambia
Il sistema pensionistico italiano è destinato a cambiare significativamente dal 2026. La manovra appena approvata introduce importanti novità che riguarderanno milioni di lavoratori, a partire dall'ad...
Il sistema pensionistico italiano è destinato a cambiare significativamente dal 2026. La manovra appena approvata introduce importanti novità che riguarderanno milioni di lavoratori, a partire dall'addio definitivo a Quota 103 e dalle modifiche al meccanismo del silenzio-assenso sul Tfr.
Le principali novità
Tra le misure più discusse figura la revisione delle modalità di accesso alla pensione anticipata, con criteri più stringenti rispetto al passato. Il governo ha difeso le scelte effettuate, sottolineando la necessità di garantire la sostenibilità del sistema previdenziale nel lungo periodo.
Le associazioni dei lavoratori hanno espresso preoccupazione per alcune modifiche, temendo un allungamento dell'età pensionabile per determinate categorie. Il dibattito resta acceso, con i sindacati che promettono sciopero di mobilitarsi nei prossimi mesi per tutelare i diritti acquisiti. La riforma si inserisce in un contesto europeo che vede tutti i Paesi alle prese con la sfida demografica e la necessità di ripensare i sistemi di welfare.