Pensava di avere l’influenza ma era incinta

Lucca, pensava di avere l’influenza ma era incinta.Una storia che ha dell’incredibile quella di Valentina Mecchi. Valentina, cameriera 42enne aveva iniziato a soffrire di disturbi gastrointestinali, s...

Lucca, pensava di avere l’influenza ma era incinta.

Una storia che ha dell’incredibile quella di Valentina Mecchi. Valentina, cameriera 42enne aveva iniziato a soffrire di disturbi gastrointestinali, sintomi che avevano fatto sospettare un’influenza stagionale o un’intolleranza alimentare. Il suo medico le aveva prescritto le analisi del sangue queste non erano mai state effettuate. L’assenza di mestruazioni, per Valentina non era un sospetto di gravidanza attendibile, dal momento in cui il suo era sempre stato un ciclo poco regolare. All’alba del 15 gennaio, dopo una notte tra nausea e dissenteria, Paolo, il compagno di Valentina si reca in farmacia. Al suo rientro, Valentina stava per partorire. Valentina era incinta e non lo sapeva. “Questo piccolo corpicino è uscito da sé, col cordone ombelicale attaccato, senza emettere suono, tanto che per un attimo ho temuto che potesse trattarsi di un feto morto” racconta l’uomo, ancora incredulo. Tempestivo l’arrivo dei soccorsi. La piccola Michela è nata in casa in perfetta salute, 3,350kg per 51 cm. Valentina e sua figlia sono state ricoverate in ospedale a Lucca per gli accertamenti.