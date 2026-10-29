Pechino Express 2027, cast ufficiale: da Rocco Siffredi a Benji e Fede, chi sono le 10 coppie del reality

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L’avventura è ufficialmente cominciata. Le riprese di Pechino Express 2027 sono partite e Sky ha finalmente svelato il cast che affronterà la nuova edizione del celebre adventure game. Dopo settimane di indiscrezioni e rumor, arrivano dunque le conferme sui protagonisti che percorreranno migliaia di chilometri con uno zaino in spalla e appena un euro al giorno a disposizione.

Al timone del programma torna Costantino della Gherardesca, pronto a guidare le dieci coppie lungo una rotta inedita che attraverserà il Sud America. Il viaggio porterà i concorrenti tra Cile, Argentina e Brasile, in un percorso battezzato “La rotta dei due Oceani”. Chi sono le coppie in gara? Quali nomi famosi prenderanno parte all’edizione 2027? E quali saranno le tappe del viaggio?

Pechino Express 2027, la nuova rotta attraversa il Sud America

Per la nuova stagione gli autori hanno scelto uno scenario completamente diverso rispetto alle ultime edizioni. Le coppie partiranno dal Cile per poi attraversare l’Argentina e arrivare in Brasile, in un percorso che unirà simbolicamente l’Oceano Pacifico e l’Oceano Atlantico. I viaggiatori dovranno affrontare deserti, altopiani, strade sterrate, grandi città e ambientazioni naturali spettacolari.

Tra le tappe più suggestive figurano le Ande, le pianure argentine, le cascate di Iguazù, il Pantanal brasiliano e infine Rio de Janeiro, destinazione finale della corsa.

Pechino Express 2027, da Rocco Siffredi a Benji e Fede: tutte le coppie in gara

Il cast della nuova edizione mescola volti della televisione, dello sport, della musica e dei social.

A gareggiare saranno:

Rocco Siffredi e Rózsa Tassi

Elisabetta Gregoraci e Marzia Gregoraci

Benji e Fede

Andrew Howe e Tommaso Marino

Alessia Lanza e Andrea Fratino

Franceska Nuredini e Ginevra Festa

Cleo Ungarelli e Dani Piccirillo

Angela “Bella Fisica” Lin e Alessandro Zhu

Danilo da Fiumicino e Alessandro Pieravanti

Riccardo De Marco e Maria Bosco

Un cast particolarmente eterogeneo che promette dinamiche imprevedibili e confronti accesi durante il viaggio.

Rocco Siffredi e le sorelle Gregoraci tra i nomi più attesi

Tra le coppie che hanno immediatamente catturato l’attenzione del pubblico spiccano Rocco Siffredi e la moglie Rózsa Tassi, alla loro prima esperienza in un reality d’avventura di questo tipo.

Grande curiosità anche per la partecipazione delle sorelle Elisabetta e Marzia Gregoraci, così come per il ritorno televisivo del duo musicale Benji e Fede, pronti a mettersi alla prova lontano dai palchi e dagli studi televisivi.

Molto attesi anche gli influencer Alessia Lanza e Andrea Fratino, mentre sul fronte sportivo sarà interessante seguire il percorso dell’ex saltatore Andrew Howe e dell’ex cestista Tommaso Marino.

Con dieci coppie, una nuova rotta internazionale e scenari mozzafiato, Pechino Express 2027 si candida già a essere una delle edizioni più seguite e commentate degli ultimi anni.