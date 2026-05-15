Pechino Express 2026, vincono Chanel Totti e Filippo Laurino

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Chanel Totti e Filippo Laurino sono i vincitori di Pechino Express 2026. La coppia de “I Raccomandati” ha conquistato il primo posto al termine di un viaggio lungo oltre 5000 chilometri tra Indonesia, Cina e Giappone, imponendosi nella finalissima andata in scena a Kyoto.

I due giovani concorrenti hanno battuto le favorite della vigilia, Jo Squillo e Michelle Masullo, arrivate seconde con il team “Le Dj”. Sul terzo gradino del podio si è invece classificata la coppia “I Veloci”, composta da Fiona May e Patrick Stevens.

Finale di Pechino Express 2026: l’ultima tappa in Giappone

La decima e ultima tappa del reality Sky Original prodotto da Banijay Italia si è svolta interamente in Giappone. Le tre coppie finaliste sono partite da Nara, nello scenario del santuario shintoista Tanzan-jinja, celebre per la sua pagoda a 13 piani.

Da lì il percorso è proseguito verso Sakai, a sud di Osaka, dove i concorrenti si sono cimentati in una prova insieme ad alcuni lottatori di sumo. Successivamente, zaino in spalla, i finalisti hanno raggiunto Osaka e infine Kyoto, città simbolo della cultura giapponese ed ex capitale imperiale per oltre mille anni.

La proclamazione dei vincitori è avvenuta nel suggestivo Tempio Ninna-Ji, dove Chanel Totti e Filippo Laurino sono stati incoronati campioni dell’edizione 2026.

Chanel Totti e Filippo Laurino: un percorso da protagonisti

Durante tutto il viaggio, Chanel Totti e Filippo Laurino hanno dimostrato grande affiatamento, affrontando insieme fatica, stress e difficoltà. Amici da sempre, i due concorrenti hanno saputo distinguersi per determinazione e spirito di adattamento, conquistando spesso le prime posizioni in classifica.

La loro costanza nel corso delle varie tappe si è rivelata decisiva nella corsa alla vittoria finale.

Costantino della Gherardesca guida il viaggio in Estremo Oriente

A guidare i concorrenti lungo il percorso di “Pechino Express 2026 – L’Estremo Oriente” è stato ancora una volta Costantino della Gherardesca. Nel corso delle tappe internazionali è stato affiancato dagli inviati speciali Lillo in Indonesia, Giulia Salemi in Cina e Guido Meda in Giappone.

L’edizione 2026 si chiude così con il successo di Chanel Totti e Filippo Laurino, protagonisti di un’avventura che ha attraversato tre Paesi asiatici e regalato al pubblico una finale ricca di emozioni.