Pechino Express 2026, anticipazioni della prima puntata del 12 marzo: cast, inviati e nuova rotta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’attesa per Pechino Express 2026 è finalmente terminata. Il viaggio più imprevedibile della televisione torna su Sky e NOW con un’edizione che promette di essere una delle più spettacolari di sempre. La partenza è fissata per giovedì 12 marzo 2026, data che segna l’inizio di un percorso che attraverserà tre Paesi dell’Estremo Oriente, tra paesaggi mozzafiato, culture millenarie e sfide che metteranno alla prova resistenza, strategia e spirito di adattamento delle dieci coppie in gara.

Il programma, guidato ancora una volta da Costantino della Gherardesca, introduce una novità importante: tre inviati speciali, uno per ogni Paese visitato. Una scelta che racconta l’ambizione di un’edizione costruita per sorprendere e per rendere ancora più immersiva l’esperienza dei concorrenti.

Ma quali saranno le tappe della nuova rotta? Chi sono le coppie pronte a partire? E come si articolerà la prima puntata? Scopriamolo insieme.

La nuova rotta di Pechino Express 2026: un viaggio tra Indonesia, Cina e Giappone

La stagione 2026 di Pechino Express si apre con una rotta che guarda a est, seguendo un itinerario che unisce spiritualità, modernità e tradizione. Il viaggio parte dall’Indonesia, tra Bali e Java, due isole che rappresentano l’anima più autentica del Paese: templi immersi nella natura, mercati brulicanti e una cultura che vive di contrasti e armonie.

È qui che le coppie muoveranno i primi passi, affrontando le prime prove e cercando di orientarsi in un contesto tanto affascinante quanto imprevedibile.

Dopo l’Indonesia, la corsa si sposterà in Cina, dove i concorrenti attraverseranno città come Shanghai e Nanchino. La modernità delle metropoli si intreccia con la storia millenaria del Paese, creando un ambiente che mette alla prova chiunque si trovi a dover chiedere ospitalità, trovare passaggi o orientarsi tra lingue e abitudini lontane da quelle occidentali.

Il viaggio si concluderà in Giappone, tra Osaka e Kyoto, due città che rappresentano perfettamente il dualismo del Paese: da un lato la frenesia urbana, dall’altro la quiete dei templi e dei giardini tradizionali. In totale, i concorrenti percorreranno 5.450 chilometri, sempre con lo zaino in spalla e un euro al giorno in valuta locale.

La presenza di tre inviati – Giulia Salemi in Indonesia, Lillo in Cina e Guido Meda in Giappone – aggiunge un elemento narrativo nuovo, perché ogni Paese avrà un punto di vista diverso, capace di restituire sfumature e dettagli che arricchiscono il racconto del viaggio.

Il cast di Pechino Express 2026: dieci coppie tra comicità, sport, musica e social

Il cast di Pechino Express 2026 è stato definito “cinematografico”, e non a caso. Le dieci coppie in gara rappresentano mondi diversi che si incontrano e si scontrano lungo il percorso, creando dinamiche imprevedibili e spesso irresistibili.

Tra i concorrenti troviamo volti amatissimi della comicità come Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, che formano la coppia degli Spassusi, pronti a portare leggerezza e improvvisazione in ogni tappa. Accanto a loro, Chanel Totti e Filippo Laurino, giovanissimi e già al centro dell’attenzione, gareggeranno come I Raccomandati, mentre Jo Squillo e Michelle Masullo saranno Le Dj, una coppia che unisce esperienza e freschezza.

Non mancano atleti come Fiona May e Patrick Stevens, che gareggeranno come I Veloci, né personalità del mondo musicale come Dani Faiv e Tony 2Milli, che formano I Rapper.

Il cast si arricchisce poi con Steven Basalari e Viviana Vizzini, Gli Ex, Tay Vines e Assane Diop, I Comedian, e con due coppie molto seguite sui social: Elisa Maino e Mattia Stanga, I Creator.

Chiudono il gruppo Le Albiceleste, formate dalle modelle Candelaria e Camila Solórzano, e Le Biondine, Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani, madre e figlia.

La varietà delle coppie è uno degli elementi che rende Pechino Express un format unico: ogni tappa diventa un laboratorio di relazioni, dove affinità e tensioni emergono in modo spontaneo, creando un racconto che va oltre la competizione.

Cosa vedremo nella prima puntata del 12 marzo 2026: prove, incontri e prime strategie

La prima puntata di Pechino Express 2026 introduce subito il pubblico nel cuore dell’avventura. Le coppie si ritroveranno a Bali per la partenza ufficiale, dove Costantino della Gherardesca darà il via alla corsa. Le prime prove saranno pensate per testare resistenza fisica, capacità di adattamento e spirito di squadra, elementi fondamentali per affrontare un percorso che richiede lucidità e velocità di reazione.

La ricerca dei passaggi, l’ospitalità per la notte e la gestione delle risorse saranno i primi ostacoli da superare. Le coppie dovranno imparare rapidamente a collaborare, a leggere il territorio e a sfruttare ogni occasione utile per guadagnare terreno.

La presenza di Giulia Salemi come inviata in Indonesia aggiungerà un tocco di familiarità e ironia, soprattutto per chi conosce il suo passato da concorrente del programma.

La puntata introdurrà anche le prime dinamiche tra i partecipanti: alleanze spontanee, rivalità accennate, momenti di difficoltà e scoperte che renderanno il viaggio ancora più coinvolgente.

Il pubblico potrà così immergersi in un racconto che unisce avventura, emozione e un pizzico di follia, elementi che da sempre caratterizzano Pechino Express.