PD Manfredonia: “Sorteggio scrutatori con il metodo integrale”

Il Partito Democratico di Manfredonia chiede alle forze politiche, alle liste civiche, ai movimenti rappresentati in consiglio comunale, ai componenti della Commissione elettorale e al Sindaco di Manfredonia Domenico La Marca che la designazione degli scrutatori che garantiranno il funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle Elezioni Regionali del 23 e 24 Novembre 2025, avvenga esclusivamente con il metodo del sorteggio integrale.



Ritieniamo che sia giusto garantire a tutti i cittadini, iscritti alle liste elettorali, e ritenuti idonei, la partecipazione a questo importante compito.

Certi che non mancherá la condivisione della nostra proposta da parte dei partiti e dei movimenti cittadini, siamo sicuri che questo sia l’unico modo utile per cercare di non disperdere un rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni che a fatica proviamo a ricostruire, in linea anche con quanto é giá avvenuto a Manfredonia nelle scorse tornate elettorali (in ultimo i referendum abrogativi di Giugno 2025) e nella gran parte dei Comuni della Provincia di Foggia e della Puglia.

