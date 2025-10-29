[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

PD Manfredonia: “Sorteggiati gli scrutatori per le Regionali”

Il Partito Democratico di Manfredonia ha proceduto al sorteggio pubblico dell’elenco degli scrutatori così come avevamo annunciato in seguito al mancato raggiungimento di un’intesa sul sorteggio integrale.

Abbiamo voluto dare la possibilità ai cittadini e alle cittadine che ne avevano voglia di poter concorrere con trasparenza al ruolo di scrutatorə in vista delle elezioni regionali del 23-24 Novembre 2025.

I 50 nomi dei sorteggiati (su 112 candidature pervenute) saranno comunicati dal consigliere comunale Gino Castriotta (componente della commissione elettorale) durante la sessione pubblica convocata il giorno 3 Novembre.

Siamo fermamente convinti che la strada del sorteggio sia la migliore possibile per garantire equità tra i cittadinə, compresə coloro che per un motivo o per un altro non sono inquadrati in dinamiche politiche.

PD Manfredonia