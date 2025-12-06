[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

COMUNICATO STAMPA: PD MANFREDONIA, NESSUNA AMBIGUITÀ SULLA GESTIONE ASE

Il Partito Democratico di Manfredonia ribadisce con forza la sua linea su ASE: la gestione del servizio di igiene urbana è un nodo strategico per la nostra città e un pilastro irrinunciabile del programma di questa Amministrazione. Non accetteremo ambiguità, esitazioni o rallentamenti da parte di nessuno.

Su precisa iniziativa del PD, la Giunta ha approvato un atto di indirizzo che spinge chiaramente verso la conferma e il rilancio della gestione in house del servizio.

Non è un atto simbolico: è un orientamento politico che impegna l’Amministrazione a procedere con tempestività e determinazione, senza tentennamenti, riletture opportunistiche o interpretazioni contraddittorie. La direzione è tracciata.

Mostriamo la stessa fermezza sulla cruciale questione del personale. Abbiamo chiesto con determinazione un atto di indirizzo sul turnover per garantire la sostituzione immediata del personale cessato.

• Una città come Manfredonia non può permettersi un’azienda pubblica sottodimensionata.

• Senza un organico adeguato non c’è efficienza, non c’è qualità del servizio per la comunità.

Ribadiamo con chiarezza il ruolo del controllo analogo: vigila, ma non gestisce; verifica, ma non si sostituisce agli indirizzi politici e amministrativi dell’Ente.

Ogni comportamento che rallenti, ostacoli o condizioni l’operatività aziendale va respinto con fermezza. Non deve mai diventare un alibi, per nessuno.

A riprova delle criticità, l’assessora Mariarita Valentino, in costante contatto con il board di ASE, ha inviato una nota formale al controllo analogo chiedendo spiegazioni sulle mancate sostituzioni del personale cessato. Una questione concreta, urgente e non più rinviabile.

Ad oggi, tale richiesta non ha ricevuto risposte adeguate: un fatto grave che non può essere minimizzato in un settore così delicato.

Le richieste di integrazioni (programmazione, processi, monitoraggio) evidenziano aree di miglioramento, ma non possono in alcun modo diventare un pretesto per bloccare scelte politiche già assunte o per creare zone d’ombra nella governance.

Il Partito Democratico chiede responsabilità, coerenza e tempestività a tutti gli attori istituzionali.

La città merita servizi puntuali, un’azienda stabile e istituzioni capaci di mantenere gli impegni presi.

Confermiamo il nostro impegno a tutela dell’interesse pubblico, dei lavoratori e della qualità dei servizi, e chiediamo che ciascuno eserciti il proprio ruolo con trasparenza e determinazione per garantire una gestione di ASE solida, efficace e priva di opacità.

PD MANFREDONIA