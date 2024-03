Paura per un’ex tronista di Uomini e Donne: “Intervento delicato”, cos’è successo

Momenti di paura per una delle coppie uscite lo scorso anno da Uomini e Donne. Negli ultimi giorni si era mormorata di una crisi tra Lavinia Mauro e Alessio Corvino. Ma ecco, che a distanza di alcuni mesi l’ex tronista si è trovata costretta a rompere il silenzio sulla presunta rottura. Già a novembre, Lavinia aveva smentito categoricamente di essersi lasciata con il fidanzato. In quell’occasione, la modella romana aveva precisato che i rispettivi impegni lavorativi li avevano tenuti lontani. Ma ecco, che le voci su una loro crisi erano venute nuovamente a galla dopo l’arrivo di alcuni dettagli notati dai fan di Uomini e Donne. Alcuni infatti avevano notato l’assenza di storie di Lavinia e Alessio e viceversa. L’8 febbraio, però, i due si trovavano insieme in occasione della laurea della giovane.

Uomini e Donne, Lavinia Mauro si è sottoposta ad un delicato intervento

Lavinia Mauro ha rotto il silenzio in merito alla sua assenza social che aveva fatto preoccupare i fan di Uomini e Donne. L’ex tronista ha postato una lunga storia sul suo profilo Instagram dove ha spiegato i motivi dietro la sua assenza. La giovane ha rivelato di essersi sottoposta ad un intervento delicato senza entrare nei particolari. Lavinia ha riferito che sono state settimane intense e stressanti tra varie visite sebbene il peggio sembra sia passato. La ragazza ha voluto rassicurare tutti sulle sue buone condizioni di salute. In merito a ciò, l’ex tronista ha scritto: “Sto bene la ripresa sarà un po’ lenta per via dei punti e della zona trattata ma tornerò più carica che mai.” Intanto Alessio ha pubblicato delle foto mostrandosi a Roma, città in cui abita la compagna.