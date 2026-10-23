Paura per Cristiana Anania, ha fatto un incidente: l’ex tronista si è fratturata l’omero

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Momenti di paura e panico per Cristiana Anania, sui social ha raccontato che lei e Alice hanno fatto un incidente, fortunatamente però non è stato grave. Mentre stavano raggiungendo alcuni amici, erano con il motore, un’auto ha provato a superare ma quando il conducente si è reso conto che nella corsia opposta un’altra macchina stava sorpassando è rientrato nella sua corsi per evirare un incidente frontale.

Quando è rientrato nella corsia, però, ha preso il motore scaraventando a terra lei e Alice facendole cadere di lato. Ai suoi seguaci Cristiana Anania ha raccontato che dopo la caduta si è ritrovata con Alice e il motore sopra di lei, questo le ha causato la frattura dell’omero e molte escorazioni sulla mano.

Come sta Cristiana Anania dopo l’incidente? L’ex tronista di Uomini e Donne aggiorna i fan

A causa dell’incidente l’ex tronista di Uomini e Donne si è spaventata moltissimo, però le conseguenze sarebbero potute essere decisamente peggiori. Ai suoi affezionati fan ha detto che deve stare a riposo, per lei è stato veramente un momento di panico, ha anche detto di aver pianto tutta la notte dopo quello che le è successo.

Nelle scorse ore Cristiana Anania ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute dopo l’incidente. Tramite alcune storie postate su Instagram ha fatto sapere che il dolore al braccio un po’ è diminuito grazie ai farmaci, però la infastidisce molto il fatto di non essere autonoma in questo momento. Ha poi aggiunto: “Ieri bruciava così tanto che quando ho visto la mano mi sono accorta che le ferite continuavano a riaprirsi e non riuscivo a smettere di piangere“.