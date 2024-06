Paura per Antonella Clerici, operata d’urgenza: “Rimosse entrambe le ovaie”

Momenti di paura per Antonella Clerici. La nota conduttrice di Rai ha fatto un annuncio che ha lasciato scioccati i suoi milioni di seguaci in rete. La donna ha da poco pubblicato un post su Instagram dove ha annunciato di essersi sottoposta ad un’operazione d’urgenza. La conduttrice di E’ sempre mezzogiorno ha spiegato che si era recata a Roma per fare visita ad un’amica, in quanto intenzione a recarsi a Napoli a vedere il concerto di Gigi D’Alessio se il suo ginecologo non le avesse detto di controllare una ciste ovarica. Antonella Clerici ha scritto nel post di Instagram in cui compare in un letto d’ospedale visibilmente pallida le seguenti parole: “Il mio ginecologo mi ricorda che devo controllare una cisti ovarica. Da lì parte uno tsunami. Risonanza, ricovero, operazione. Ciao ovaie. Tutto è andato bene”.

Antonella Clerici ha rimosso entrambe le ovaie

Antonella Clerici ha annunciato di aver rimosso entrambe le ovaie nel corso di un’operazione d’urgenza avvenuta qualche giorno fa. La conduttrice ha scritto un lungo post dove ci ha tenuto a ringraziare il suo ginecologo Antonio Tafuri e l’amica Adriana Bonifacino che l’è stata sempre al fianco. La donna inoltre ha ringraziato il professore Enrico Vizza per l’empatia contagiosa con le seguenti parole: “La sua frase prima di entrare in sala operatoria “Stia tranquilla, al resto ci penso io””. Non la dimenticherò”. La conduttrice di E’ sempre mezzo giorno ha concluso il post affermando che fare la prevenzione è importante per poi annunciare che si prenderà qualche giorno per riprendersi dall’intervento. Un post che in breve tempo è diventato virale, tanto che molte vip hanno espresso la loro vicinanza ad Antonellina.