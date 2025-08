[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Patto di cura 2025-2026 per persone con disabilità gravissima non autosufficienti. Domande dal 4 agosto 2025



DESTINATARI: persone in condizione di disabilità gravissima non autosufficienti, per l’assunzione di una figura professionale con contratto collettivo nazionale di Lavoro Domestico della durata minima di 12 mesi

REQUISITI:

esistenza in vita e residenza in Regione Puglia della persona in condizione di disabilità; non essere destinatari ammessi a finanziamento degli interventi adottati da Regione Puglia PRO.V.I. e/o PRO.V.I. Dopo di Noi; non essere destinatari ammessi a finanziamento e fruitori al momento dell’inoltro dell’istanza dell’intervento previsto dalla misura “Patto di Cura 2023-24” di cui all’Avviso approvato con A.D. n. 1040/2023; essere titolari di indennità di accompagnamento di cui alla L. n. 18/1980 o comunque non autosufficienti ai sensi dell’Allegato 3 del DPCM n. 159/2013 (quarta colonna “Non Autosufficienza” del prospetto in All.3); essere in possesso di almeno una delle condizioni di non autosufficienza gravissima di cui al comma 2 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i) dell’articolo 3 del Decreto FNA 2016 come di seguito richiamate:

a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)<=10

b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7)

c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS)>=4

d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B

e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod

f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall’epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell’orecchio migliore

g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5

h) persone con diagnosi di ritardo mentale grave o profondo, secondo classificazione DSM-5, con QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER)<=8

i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche

6. avere un’Attestazione ISEE in corso di validità non superiore ad Euro 60.000,00 in caso di adulti (in tale ipotesi, si fa riferimento all’ISEE Ristretto del disabile o all’ISEE ordinario, ove più favorevole)2 o non superiore ad Euro 80.000,00 in caso di minorenni (in tale ipotesi, ISEE ordinario o ISEE minorenni ove ne ricorrano i presupposti (art. 6 e 7 D.lgs. n. 159/2013).

IMPORTO: la sovvenzione è di € 1.200,00 al mese, in caso di assunzione diretta, e di € 1.250,00, in caso di assunzione indiretta tramite Agenzia del lavoro.

DURATA: massimo 16 mensilità a decorrere dal 01/09/2025 e fino al 31/12/2026 .

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: a partire dalle ore 12.00 del 04.08.2025 fino alle ore 12:00 del 19.09.2025, esclusivamente attraverso la piattaforma on line raggiungibile dal link: https://pugliasociale-spid.regione.puglia.it

Referente per l’Ambito Territoriale di MANFREDONIA “Patto di Cura 2025-2026”

Ass. Soc. Marialetizia MASTROPASQUA – tel. 0884/519660

mail: ufficiodipiano@comune.manfredonia.fg.it