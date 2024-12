Patto di coesione Governo – Regione Puglia, Metauro: “Il territorio di Foggia vale di più”

PATTO DI COESIONE GOVERNO – REGIONE PUGLIA, METAURO: “SERVE UNO SFORZO PERCHÉ FOGGIA E IL NOSTRO TERRITORIO VALGANO DI PIÚ DAL PUNTO DI VISTA STRATEGICO”

“L’accordo di coesione tra la Regione Puglia e il Governo, firmato solo pochi giorni fa dai presidenti Michele Emiliano e Giorgia Meloni, è sicuramente una notizia importante per tutto il territorio regionale, malgrado sia arrivata con largo ritardo rispetto alle altre regioni d’Italia. Si tratta della nuova programmazione 2021-2027 che porterà qui in Puglia più di 6 miliardi di euro.



Non mettiamo in dubbio l’impegno del lavoro svolto, né la costanza con cui la firma sia stata più volta invocata; altresì sottolineiamo come molte città e paesi strategici della nostra provincia siano stati ricompresi nelle tabelle esplicative dei finanziamenti, ma – a parte per alcuni piccoli interventi – il Gargano è stato dimenticato, il cuore pulsante del turismo di questa provincia che viene omaggiata per la sua incantevole bellezza e accoglienza dai turisti non solo italiani, ma viene dimenticato da tutte le altre Istituzioni. Bene, per esempio, che su Foggia si pensi a potenziare il nostro aeroporto con 39 milioni di euro, la raccolta differenziata e il tratturo delle Croci, ma dispiace constatare che per quanto riguarda lo sviluppo urbano non si stato fatto uno sforzo di progettazione per la città di Foggia.



Eppure dovremmo tutti lavorare affinchè una città come Foggia non chiuda definitivamente. Come associazione ci stiamo impegnando su questo tema: non siamo esenti da responsabilità come territorio, ma non possiamo nemmeno continuare a non sentire un moto di orgoglio e a lavorare tutti insieme per ottenere di più, non solo dal punto di vista economico, ma da quello più puramente strategico”, così il presidente di Confcommercio Foggia, Antonio Metauro, sul patto di coesione firmato dalla Regione Puglia.