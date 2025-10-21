[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Patente B già a 17 anni, nuove norme UE

Via libera dal Parlamento europeo alla revisione delle norme dell’Ue sulle patenti di guida, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza stradale e ridurre le vittime della strada..

Sarà possibile ottenere la patente B già a 17 anni, ma fino alla maggiore età si potrà guidare solo accompagnati da un conducente esperto. Il testo introduce in tutta l’Ue la patente digitale, utilizzabile dal cellulare e destinata a diventare progressivamente lo standard europeo, pur restando disponibile la versione cartacea. Le nuove norme stabiliscono infine un sistema unico per il riconoscimento transfrontaliero delle decisioni di ritiro o sospensione della patente, a chi sarà sospesa la patente in uno stato membro non potrà dunque guidare in tutta l’Ue.