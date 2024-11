Pasticceri e Pasticcerie 2025: la 14° edizione della guida di Gambero Rosso: brilla la Puglia e Foggia

La Puglia brilla con le sue 54 insegne di cui 1 Tre Torte, 1 Pastry Chef, 1 premio speciale e 10 nuovi ingressi

È stata presentata oggi la 14° edizione della guida Pasticceri & Pasticcerie di Gambero Rosso, per il terzo anno realizzata in collaborazione con Club Kavè.

La guida Pasticceri & Pasticcerie 2025 di Gambero Rosso fotografa un settore in pieno fermento. Il dolce, protagonista sulle tavole delle feste e delle occasioni, oppure piccola coccola, è compagno immancabile dei momenti speciali. Deve appagare vista e palato, allettare, meravigliare. Viviamo in un mondo profondamente interconnesso, nel quale le tendenze – non importa da dove arrivino – viaggiano veloci e dettano il palinsesto sui banconi. Il 2024 è stato l’anno del dilagare di maritozzi, croissant cubici, piramidali, rolls e affini: li abbiamo visti protagonisti in tutte le vetrine, dalla grande città alla provincia, dalla Valle d’Aosta alla Sardegna. È l’evoluzione della pasticceria – come gli altri rami della ristorazione – soggetta al rincorrersi dei trend, ma sensibile forse più degli altri a questi cambiamenti. Se è vero che la prima impressione è quella di un’omologazione generale, vale però la pena porre l’accento sulle occasioni che il trend porta con sé, laddove sia spunto per esprimere la propria firma. Come? Magari giocando con ingredienti o ispirandosi al territorio. È quello che apprezziamo nel lavoro dei grandi maestri, “ingegneri” e artisti del dolce, dotati di uno stile inconfondibile. Ruolo di primo piano anche per i temi della sostenibilità, della valorizzazione di produzioni locali e specialità tradizionali, delle quali il nostro paese, più di ogni altro, vanta una preziosa biodiversità.

I numeri della Guida

Sono 660 i locali censiti dalla Guida e 61 le novità che debuttano quest’anno. Sale a 33 il numero delle insegne che ottengono il massimo riconoscimento delle Tre Torte, a cui si aggiunge, comme d’habitude, Iginio Massari, Maestro dei maestri in Italia e nel mondo con Pasticceria Veneto di Brescia che merita Tre Torte d’oro. Due i nuovi indirizzi che entrano a far parte dell’Olimpo dell’eccellenza: in Veneto la pasticceria Denis Dianin di Selvazzano Dentro (PD) e in Basilicata Tiri Bakery & Caffè a Potenza.

A stravincere come qualità è la Lombardia, con 9 pasticcerie a pieno punteggio seguita dalla Campania. Sei sono i premi speciali, con 9 premiati.

Riflettori accesi anche sulla pasticceria da ristorazione, che sta vivendo un momento d’oro, come testimoniato dalla sezione dedicata ai migliori pastry chef che quest’anno conta 25 premiati rispetto ai 16 della scorsa edizione, e per la prima volta si apre al mondo delle pizzerie.

La Puglia

In Puglia le 54 insegne presenti in guida e i loro maestri pasticcieri celebrano sapori genuini e radici antiche, sperimentando forme e consistenze nuove e trasformando ricette tradizionali in esperienze di gusto contemporanee che riflettono l’energia e la creatività di questa terra solare.

Tra tutte spicca L’Arte Bianca a Parabita (LE) che raggiunge il punteggio pieno aggiudicandosi le ambitissime Tre Torte.

Degne di nota anche le 5 insegne che spiccano tra le migliori Due Torte

Pino Ladisa a Bari. In uno spazio dominato dal bianco, i colori di mignon, macaron, praline, monoporzioni, torte e gelati spiccano con grande vivacità. Il cioccolato è il suo ingrediente d’elezione, selezionato in modo certosino e lavorato ad arte nell’imperdibile pralineria, ma declinato anche nei celebri grandi lievitati.

Petriella a Bari fa sfoggio di sé con eleganza e alta qualità: le creazioni, firmate da Salvatore Petriella, spaziano dai lievitati per la colazione, aromatici e fragranti, alle torte, che uniscono estetica, tecnica e armonia di sapori.

Daloiso a Barletta, inaugurato nel 2023 ha dato nuova vita e fermento a una delle pasticcerie più amate dove Antonio Daloiso rappresenta una felice combinazione di talento, tecnica ed esperienza, con un’offerta in continuo movimento, che ha le sue basi nella pasticceria francese e tradizionale.

Moffa a Foggia, uno degli indirizzi più interessanti di Foggia, se si parla di pasticceria, eanche un luogo irrinunciabile per la prima colazione. La maestria nelle lavorazioni di Pietro Moffa, la qualità delle materie prime e l’ottima calibratura nell’uso dello zucchero danno vita a irresistibili torte, con veri e propri cavalli di battaglia.

Ladisa Dolci e Cioccolato a Valenzano (BA), un’insegna che colpisce per l’eleganza degli spazi, con boiserie e vetrine con cristalli che illuminano ad arte le creazioni di Lucia Lotito, frutto del suo amore per la pasticceria. Un lavoro accurato che parte dalla selezione minuziosa della materia prima e passa per lavorazioni curate e presentazioni di grande senso estetico

I 10 nuovi ingressi della guida: