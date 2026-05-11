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PassionSport Manfredonia, l’avversario dei playoff sarà il Triggiano
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PassionSport Manfredonia, l’avversario dei playoff sarà il Triggiano
Sarà il Triggiano Calcio l’avversario dei playoff della PassionSport Manfredonia, nel tentativo di risalire dalla Prima Categoria alla Promozione.
La squadra barese biancoceleste ha perso lo spareggio promozione contro l’Ideale Bari per 1-0 grazie ad una rete di Bovio.
In campionato i sipontini non hanno mai battuto il Triggiano pareggiando 0-0 al Miramare e perdendo 3-1 in trasferta.