Passaparola torna su Canale 5 Max Giusti pronto a raccogliere l'eredità di Gerry Scotti

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Mediaset continua a guardare ai grandi successi del passato e questa volta nel mirino ci sarebbe uno dei game show più amati della televisione italiana. Dopo le indiscrezioni emerse negli ultimi mesi, sembra infatti prendere sempre più forma il ritorno di Passaparola, il programma che nei primi anni Duemila ha conquistato il pubblico di Canale 5 sotto la guida di Gerry Scotti.

Il progetto rappresenterebbe una nuova opportunità per Max Giusti, reduce dalle esperienze alla conduzione di alcuni format del preserale che non hanno ottenuto i risultati sperati. Nelle ultime settimane, però, qualcosa si sarebbe mosso concretamente dietro le quinte, alimentando le ipotesi su un possibile ritorno dello storico quiz. Davvero Passaparola tornerà in televisione? Quale ruolo potrebbe avere Max Giusti? E quali novità starebbe preparando Mediaset per rilanciare uno dei suoi marchi più celebri?

Passaparola verso il ritorno nel preserale di Canale 5

Le indiscrezioni parlano di un interesse sempre più concreto da parte di Mediaset per riportare in onda Passaparola, uno dei quiz simbolo della storia di Canale 5.

Il programma aveva conquistato ascolti importanti grazie a una formula semplice ma coinvolgente, diventando uno dei punti di riferimento del preserale nei primi anni Duemila. Nel tempo il format è sparito dal piccolo schermo, ma il suo ricordo è rimasto molto vivo tra i telespettatori.

Negli ultimi anni diverse reti televisive hanno riportato in auge format storici, puntando sulla nostalgia del pubblico. Anche Mediaset sembrerebbe voler seguire questa strada, scommettendo ancora una volta su un marchio che ha contribuito a scrivere una parte importante della sua storia televisiva.

Max Giusti favorito per la conduzione della nuova edizione

Al centro del progetto ci sarebbe Max Giusti, che avrebbe l’opportunità di guidare il rilancio del game show.

Dopo le recenti esperienze televisive, il conduttore potrebbe ritrovare spazio in un format particolarmente adatto alle sue caratteristiche. La sua esperienza nel mondo dell’intrattenimento e la capacità di alternare leggerezza e ritmo rappresenterebbero elementi molto apprezzati dai vertici dell’azienda.

Le indiscrezioni indicano inoltre che la rete avrebbe già avviato alcune prove tecniche per valutare la fattibilità dell’operazione. Proprio questi test avrebbero contribuito a rafforzare l’ipotesi di una produzione ormai vicina alla fase operativa.

Casting in corso e una possibile formula fedele all’originale

Un altro elemento che alimenta le aspettative riguarda l’avvio delle selezioni per i concorrenti.

I lavori preparatori sembrano infatti proseguire e lasciano intendere che il progetto abbia superato la fase delle semplici valutazioni. Nelle scorse settimane sarebbe stata registrata anche una puntata pilota per testare il format e studiare eventuali modifiche.

Resta da capire quanto la nuova edizione resterà fedele al programma originale. Molti appassionati sperano che il quiz conservi alcune delle caratteristiche che lo hanno reso celebre, compresa la presenza di ospiti vip all’interno delle squadre in gara.

Proprio questo aspetto potrebbe rappresentare uno degli elementi chiave per conquistare sia il pubblico storico sia le nuove generazioni. Se il progetto dovesse ottenere il via libera definitivo, il ritorno di Passaparola potrebbe diventare una delle operazioni televisive più interessanti della prossima stagione.