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Come poteva essere il Duomo Angioino in Piazza Duomo

Grazie alla IA abbiamo ricostruito, anche a documenti in nostro possesso, quello che doveva essere la Cattedrale Angioina di Manfredonia con la sovrastante “tribuna imperfecta”, distrutta dal sacco piratesco del 1620. È una ricostruzione che purtroppo presenta alcuni errori di fondo. Ma che comunque fornisce una idea di massima di come poteva essere quella piazza e quella struttura monumentale.

Archivio Storico Sipontino

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