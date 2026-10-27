Grande Fratello Vip, sondaggio 30 ottobre: Marina La Rosa vola verso la finale, Alex Belli insegue

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Il nuovo televoto del Grande Fratello Vip potrebbe già cambiare il corso del reality show condotto da Ilary Blasi. Questa volta la posta in gioco è particolarmente alta, perché il concorrente più votato conquisterà il primo posto in finale, mentre il meno votato finirà a rischio eliminazione nella prossima puntata. Un meccanismo che ha inevitabilmente acceso l’interesse dei telespettatori e alimentato il dibattito sui social.

Dopo le nomination della diretta del 26 ottobre, sei concorrenti sono finiti al televoto: Marina La Rosa, Alex Belli, Federica Morello, Alessandro Roncaccia, Jonathan Kashanian e Piera Meloni. I primi sondaggi online iniziano già a delineare una possibile tendenza. Chi sembra più vicino alla finale? Chi rischia invece di ritrovarsi nei guai? E quali sorprese potrebbero arrivare prima della puntata del 30 ottobre?

Grande Fratello Vip, Marina La Rosa domina il sondaggio

Secondo i primi dati raccolti online, è Marina La Rosa a guidare nettamente le preferenze degli utenti.

L’ex gieffina raccoglie infatti oltre il 40% dei consensi e appare al momento la principale candidata alla conquista del primo posto disponibile per la finale. Un risultato importante che conferma il forte sostegno costruito nelle ultime settimane, nonostante le tensioni vissute all’interno della Casa.

La concorrente ha spesso diviso il pubblico con le sue opinioni e i suoi giudizi diretti, ma proprio questa personalità sembra aver contribuito a rafforzare il suo seguito tra gli spettatori.

Alex Belli resta il principale rivale

Alle spalle di Marina La Rosa troviamo Alex Belli, protagonista assoluto delle ultime puntate del reality.

L’attore supera il 23% delle preferenze e mantiene un margine piuttosto rassicurante sugli altri concorrenti in nomination. Gli scontri con Alessandro Roncaccia e le tensioni con diversi inquilini della Casa hanno monopolizzato gran parte delle dinamiche degli ultimi giorni.

Proprio la forte esposizione mediatica potrebbe aver favorito Alex, che continua a rappresentare uno dei personaggi più discussi di questa edizione del Grande Fratello Vip.

Più staccata appare invece Federica Morello, che si colloca attorno al 19% e conserva ancora possibilità di inserirsi nella corsa per i primi posti.

Roncaccia, Jonathan e Piera nelle zone basse della classifica

Le maggiori difficoltà emergono invece nella parte bassa del sondaggio.

Alessandro Roncaccia si ferma sotto il 9% e precede soltanto Jonathan Kashanian e Piera Meloni, entrambi sotto il 5% delle preferenze raccolte dagli utenti che hanno partecipato alla rilevazione.

Naturalmente si tratta soltanto di indicazioni provenienti dai sondaggi online e non del risultato ufficiale del televoto. Tuttavia il dato mostra una tendenza piuttosto chiara: al momento Marina La Rosa sembra la concorrente con il sostegno più forte del pubblico.

La situazione potrebbe comunque cambiare nelle prossime ore. Le dinamiche della Casa, le strategie dei concorrenti e gli eventuali confronti in diretta potrebbero infatti influenzare ulteriormente le preferenze degli spettatori.

Per il momento, però, il sondaggio del Grande Fratello Vip sorride soprattutto a Marina La Rosa, sempre più vicina a conquistare il primo pass per la finale di questa edizione.