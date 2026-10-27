Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Foresta Umbra, uomo va a caccia di funghi ma sparisce nel nulla

Sono ore di forte ansia a Vico del Gargano, in provincia di Foggia, per un uomo scomparso da ieri nella Foresta Umbra, in località Coppa Croce, mentre era in cerca di funghi. L’ultimo avvistamento risale alle 13, un quarto d’ora dopo i Carabinieri hanno isolato l’ultimo segnale del suo telefono cellulare.

La macchina dei soccorsi lavora ininterrottamente. I Vigili del Fuoco operano con squadre di terra, droni e unità cinofile. A supporto c’è anche un elicottero dell’Aeronautica Militare dotato di termocamere, visori notturni e sistemi hi-tech per localizzare telefoni senza copertura.

L’uomo scomparso è alto 170 cm, di corporatura magra e ha i capelli bianchi corti. Non è noto il suo abbigliamento. Le ricerche proseguono senza sosta in tutta l’area circostante.

Lo scrive TeleSveva