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Le nuove puntate di My Sweet Lie disponibili dal 2 al 6 novembre su Mediaset Infinity porteranno i protagonisti a vivere giorni particolarmente delicati. Al centro della trama troveremo ancora una volta Nejat, alle prese con una situazione sempre più complicata che riguarda la piccola Kayra. Le tensioni con Aylin, infatti, raggiungeranno un livello inatteso e porteranno a conseguenze che potrebbero cambiare gli equilibri della famiglia.

Nel frattempo anche Berrin dovrà affrontare una scelta difficile a causa delle pressioni ricevute da Hande, mentre Suna continuerà a stare accanto a Nejat in uno dei momenti più dolorosi della sua vita. Come reagirà l’uomo dopo la decisione presa da Aylin? Cosa farà per restare vicino a Kayra? E quali conseguenze avrà il ricatto orchestrato da Hande?

My Sweet Lie, anticipazioni dal 2 al 6 novembre: Nejat e Aylin si scontrano per Kayra

Le prossime puntate della soap turca vedranno Nejat e Aylin affrontare un nuovo confronto legale.

I due si incontreranno negli uffici della Kayra Occhiali insieme ai rispettivi avvocati per definire un accordo riguardante la gestione della figlia. L’incontro metterà in evidenza quanto la situazione sia diventata complessa e delicata.

Successivamente Nejat riceverà una notizia che lo lascerà profondamente turbato. Aylin riuscirà infatti a ottenere l’affidamento temporaneo della bambina, una decisione che l’uomo faticherà ad accettare.

Il dolore per la separazione da Kayra crescerà rapidamente e renderà ancora più difficile affrontare la nuova realtà.

Hande ricatta Berrin e mette tutto in discussione

Le anticipazioni di My Sweet Lie dal 2 al 6 novembre rivelano che Hande continuerà a creare problemi a chi le sta intorno.

La donna minaccerà infatti Berrin e utilizzerà informazioni molto delicate per costringerla a interrompere la collaborazione con Nejat. Il ricatto avrà un effetto immediato e metterà Berrin in una posizione estremamente difficile.

La situazione rischierà così di complicare ulteriormente la vita di Nejat, già alle prese con i problemi legati all’affidamento della figlia.

Intanto Suna e gli amici dell’uomo proveranno a distrarlo e ad aiutarlo a superare uno dei momenti più dolorosi degli ultimi tempi.

Nejat prende una decisione che cambia tutto

Dopo aver scoperto l’esito della battaglia legale, Nejat non riuscirà a nascondere la propria sofferenza.

Sconvolto all’idea di separarsi da Kayra, prenderà una decisione impulsiva e inaspettata. L’uomo sceglierà infatti di allontanarsi insieme alla bambina e a Suna senza informare Aylin, dando vita a una situazione destinata ad avere importanti conseguenze.

Prima di affrontare questo delicato passaggio, però, Nejat dovrà trovare il coraggio di parlare con Kayra. Il momento si rivelerà particolarmente emozionante, perché sarà costretto a spiegare alla figlia che presto dovrà trasferirsi a casa di Aylin.

Le nuove puntate di My Sweet Lie promettono quindi emozioni forti, tensioni familiari e colpi di scena che potrebbero modificare profondamente il rapporto tra Nejat, Aylin e la piccola Kayra.