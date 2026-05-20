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Pasqualino l’ambulante amico di tutti i bambini nelle vie di Manfredonia

Lo chiamavamo Pasqualune (Pasqualino Lo Russo), lo ricordo come un angelo dell’angolo. Era un ambulante degli anni fine ’60, in giro col mitico tre ruote, colui che ha rappresentanto una generazione “mascotte” per i bambini di quegli anni, perché col suo carrettino si metteva all’angolo di due importanti Istituti Scolastici d’allora: la Scuola Elementare Croce e l’Istituto De Sanctis, le cui finestre della parte posteriore davano proprio sul lungomare.Il noto e amato Miramare che era uno splendore con la sua veduta piena di barche.

Stamattina sto ricordando quegli anni della gioia bellissimi di spensieratezza che lui ,dava a noi tutti bambini, di quel tempo. Ecco. Pasqualino era la parte buona e sana della nostra cara città; a lui va ,ricordato con le sue buonissime formelle di gelato al limone, del saporito castagnaccio e delle tante cose buone di cui era provvisto.Oggi gli dico nel suo mondo antici ,che commozione provo a ricordare queste Parole che scrivo a nome di tutti quei bambini di allora. Lui: “Amava il suo lavoro e il modo artigianale di preparare i prodotti per tutti noi,che non lo dimenticheremo mai.

Foto:Manfredonia ricordi – testo e rimasterizzazione colore foto

di Claudio Castriotta



