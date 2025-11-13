Eventi Manfredonia

Partnership tra la Federazione Italiana Motonautica e Marina del Gargano – Porto Turistico di Manfredonia

Redazione13 Novembre 2025
Nuove rotte per la Motonautica italiana!

La Federazione Italiana Motonautica e il Marina del Gargano Porto Turistico di Manfredonia (FG) avviano una nuova collaborazione volta a promuovere la Motonautica e lo sviluppo di eventi sportivi sul territorio.

Dopo il successo della tappa del Campionato di Motosurf 2025, questa partnership segna un passo importante per la crescita delle discipline motonautiche e per la valorizzazione del mare come luogo di sport, passione e innovazione.

