Partnership tra la Federazione Italiana Motonautica e Marina del Gargano – Porto Turistico di Manfredonia
Nuove rotte per la Motonautica italiana!
La Federazione Italiana Motonautica e il Marina del Gargano Porto Turistico di Manfredonia (FG) avviano una nuova collaborazione volta a promuovere la Motonautica e lo sviluppo di eventi sportivi sul territorio.
Dopo il successo della tappa del Campionato di Motosurf 2025, questa partnership segna un passo importante per la crescita delle discipline motonautiche e per la valorizzazione del mare come luogo di sport, passione e innovazione.