Fede e religioneManfredonia
Parrocchia San Carlo Borromeo di Manfredonia, benvenuto a Don Giovanni Totaro
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Con gioia e in comunione spirituale con il nostro Arcivescovo Franco Moscone, l’intera Arcidiocesi si stringe attorno a Don Giovanni Totaro in occasione del suo ingresso ufficiale da Parroco avvenuto lunedì 21 settembre.
Affidiamo il suo cammino al Signore, certi che saprà guidare questa comunità con la sapienza del cuore, lo spirito di ascolto e la vicinanza pastorale che lo contraddistinguono.
A Don Giovanni vanno i nostri auguri più sinceri per un sereno e fecondo servizio.
Buon cammino!
Pagina Facebook Arcidiocesi di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo