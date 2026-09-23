Far Away non va in onda su Canale 5: svelato il motivo della sospensione

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Far Away è tra le serie tv più seguite in Italia. Le vicende ambientate a Mardin hanno collezionato ascolti record sui teleschermi di Canale 5. Nonostante il grande successo, Mediaset ha deciso di sospendere la dizi turca dal 21 settembre per permettere la messa in onda di Uomini e donne, che è tornata con una nuova edizione ricca di novità. Il pubblico, a questo punto, ha iniziato a domandarsi quale fosse il destinato di Far Away dopo la sua sospensione. Alcune indiscrezioni circolate in rete avevano parlato di un possibile sbarco della serie tv in prima serata nel mese di ottobre. Voci che sono state smentite da Tv Sorrisi e Canzoni che ha rivelato il motivo dietro lo stop della storia d’amore di Alya e Cihan su Canale 5.

Far Away sospesa per problemi di diritti televisivi internazionali

Il settimanale ha parlato della sospensione di Far Away, rivelandone un retroscena. Tv Sorrisi e Canzoni ha svelato che la seconda stagione non può essere ancora mandata in onda su Canale 5 a causa di alcuni problemi burocratici legati alla gestione dei diritti televisivi. Nonostante questo, il magazine ha anticipato che la produzione tornerà prossimamente in televisione. Le anticipazioni delle prossime puntate raccontano che Alya e Cihan faranno ritorno a Mardin mano nella mano. Mine perderà la ragione dopo aver capito di non essere riuscita a dividere la coppia. La donna organizzerà un piano diabolico ai danni di Alya per avere Cihan tutto per sé.