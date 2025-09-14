[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Parliamo Manfredoniano: “Sté mègghje ‘u sòrge mmocc’alla jatte”

St é mègghje ‘u sòrge mmocc’alla jatte

ca ‘u cliènde mméne all’avvuchéte.



È chiarissimo questo proverbio citato, con diversa cadenza, anche in altre zone del Gargano, e come quasi tutti i proverbi invita alla prudenza.

Guai a colui che si affida ad un avvocato per salvaguardare i propri interessi. Nessuna certezza.



Insomma “Si sta come / d’autunno / sugli alberi / le foglie” (Ungaretti)